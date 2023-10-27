وزير خارجية الأردن اسرائيل بدأت حربها البرية على غزة

وزير خارجية الأردن اسرائيل بدأت حربها البرية على غزة
التاريخ
10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ان اسرائيل قد اطلقت حربها البرية على غزة . وحذر الصفدي في منشور على "اكس" من ان العواقب ستكون كارثة انسانية ستمتد اثارها لسنوات قادمة. وقال ان التصويت ضد مشروع القرار الذي قدمه باسم المجموعة العربية امام الامم المتحدة سيكون بمثابة موافقة على هذه الحرب العبثية وهذا القتل غير المنطقي . وأضاف ان الملايين سيتابعون التصويت والتاريخ سيحكم . جاء ذلك قبل قليل من تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على القرار الذي يدعو الى هدنة انسانية
فورية
في
غزة.
MENAFN27102023000130011022ID1107321351
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