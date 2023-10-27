حماس تناشد العالم للتحرك الفوري لوقف القصف الاسرائيلي الأعنف على غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) ناشدت حركة "حماس"، العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف القصف الإسرائيلي الاعنف على قطاع غزة تزامنا مع اعلان الجيش الاسرائيلي انه سيوسع عملياته البرية على القطاع المحاصر.
وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا".
وكانت حماس أعلنت انقطاع الاتصالات والإنترنت في القطاع ، واتهمت إسرائيل بالقيام بذلك "لارتكاب مجازر".
وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة "ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم "بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق
شمال
القطاع".
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