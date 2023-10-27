استدعاء إيفانكا ترامب للإدلاء بشهادتها في قضية احتيال ضد والدها

MENAFN - Al-Anbaa) استدعى القاضي الذي يترأس محاكمة دونالد ترامب في قضية احتيال مدنية ضده في نيويورك، إيفانكا ابنة الرئيس السابق للإدلاء بشهادتها في القضية.

وكان اسم إيفانكا ترامب البالغة 41 عاما قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها مدعي عام نيويورك ضد ترامب وأولاده، لكن تم إسقاط التهم عنها لاحقا.

وتتهم الدعوى ترامب مع نجليه دون جونيور واريك بتضخيم قيمة العقارات التابعة لمنظمة ترامب على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.

ورفض القاضي آرثر إنغورون محاولة محامي ترامب إلغاء أمر استدعاء إيفانكا ترامب الذي أصدرته المدعية العامة ليتيسيا جيمس، لكنه أمهلها حتى الأول من نوفمبر المقبل لاستئناف القرار.

وعملت إيفانكا ترامب مستشارة لوالدها خلال ولايته الرئاسية، لكنها ابتعدت عن الأضواء منذ خروجه من البيت الابيض.

وتخلت ايفانكا عن وظائفها في منظمة ترامب في يناير 2017 عندما أصبح والدها رئيسا، وتولت مع زوجها جاريد كوشنر مناصب في إدارته.

وقبل ذلك كانت إيفانكا نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب وكانت على اتصال وثيق بشكل ملحوظ مع دويتشه بنك، أحد أكبر مقرضي المجموعة، وفقا للادعاء العام.

ومن المتوقع أيضا أن يدلي ترامب البالغ 77 عاما وأبناؤه بشهاداتهم في مرحلة ما خلال المحاكمة التي تعقد في مانهاتن.

ولا يواجه الرئيس السابق خطر دخول السجن في هذه القضية، لكن جيمس تسعى لتغريمه 250 مليون دولار وإقالته مع أبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة العقارية.

وندد ترامب بالمحاكمة ووصفها بأنها حملة مطاردة ديموقراطية تهدف إلى عرقلة ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وخصوصا أنه الأوفر حظا لنيل ترشيحالحزبالجمهوري.