استدعاء إيفانكا ترامب للإدلاء بشهادتها في قضية احتيال ضد والدها

(MENAFN
- Al-Anbaa) استدعى القاضي الذي يترأس محاكمة دونالد ترامب في قضية احتيال مدنية ضده في نيويورك، إيفانكا ابنة الرئيس السابق للإدلاء بشهادتها في القضية.
وكان اسم إيفانكا ترامب البالغة 41 عاما قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها مدعي عام نيويورك ضد ترامب وأولاده، لكن تم إسقاط التهم عنها لاحقا.
وتتهم الدعوى ترامب مع نجليه دون جونيور واريك بتضخيم قيمة العقارات التابعة لمنظمة ترامب على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
ورفض القاضي آرثر إنغورون محاولة محامي ترامب إلغاء أمر استدعاء إيفانكا ترامب الذي أصدرته المدعية العامة ليتيسيا جيمس، لكنه أمهلها حتى الأول من نوفمبر المقبل لاستئناف القرار.
وعملت إيفانكا ترامب مستشارة لوالدها خلال ولايته الرئاسية، لكنها ابتعدت عن الأضواء منذ خروجه من البيت الابيض.
وتخلت ايفانكا عن وظائفها في منظمة ترامب في يناير 2017 عندما أصبح والدها رئيسا، وتولت مع زوجها جاريد كوشنر مناصب في إدارته.
وقبل ذلك كانت إيفانكا نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب وكانت على اتصال وثيق بشكل ملحوظ مع دويتشه بنك، أحد أكبر مقرضي المجموعة، وفقا للادعاء العام.
ومن المتوقع أيضا أن يدلي ترامب البالغ 77 عاما وأبناؤه بشهاداتهم في مرحلة ما خلال المحاكمة التي تعقد في مانهاتن.
ولا يواجه الرئيس السابق خطر دخول السجن في هذه القضية، لكن جيمس تسعى لتغريمه 250 مليون دولار وإقالته مع أبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة العقارية.
وندد ترامب بالمحاكمة ووصفها بأنها حملة مطاردة ديموقراطية تهدف إلى عرقلة ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وخصوصا أنه الأوفر حظا لنيل ترشيح
الحزب
الجمهوري.
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