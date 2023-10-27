الديمقراطي دين فيليبس يترشح رسميا لمنافسة بايدن على بطاقة التأهل للانتخابات الرئاسية 2024

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن النائب في الكونغرس الاميركي دين فيليبس، ترشحه رسمياً لمنافسة الرئيس جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2024.

واطلق فيليبس البالغ من العمر 54 عاما حملته لعام 2024، في كونكود بولاية نيو هامبشاير، وذلك بعد اشهر من التلميحات بخوض السباق الرئاسي الى البيت الابيض.

وقدم فيليبس أورقا ترشحه إلى مكتب الاقتراع في كونكورد بولاية نيوهامبشير، ثم عقد مؤتمرا صحفيا وشارك في تجمع انتخابي لانصاره بالولاية.

والنائب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، من أشد المنتقدين لمحاولة الرئيس بايدن إعادة انتخابه، وكان قد أشار في مناسبات عدة إلى الرغبة في وجود زعيم أصغر سنا ليحل محل الرئيس البالغ من العمر 80 عاما، إذ سبق ودعا مرشحين آخرين في الحزب إلى تحديه.

وقال دين فيليبس في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي : "أنا متحمس للإعلان عن ترشحي للرئاسة في عام 2024، لقد حان الوقت لإعادة توحيد بلادنا مرة أخرى، واستخدام اختلافاتنا لجعلنا أقوى. حان الوقت لإصلاح أميركا".

واضاف إنه يعتقد أن الوقت قد حان لجيل جديد من الديمقراطيين لقيادة الحزب، خاصة مع احتمال أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري.

واشار الى أنه درس بيانات استطلاعات الرأي، وانه يشعر بالقلق بشأن احتمال فوز ترامب على بايدن، مضيفا: "أعتقد أن الرئيس بايدن قام بعمل رائع لبلدنا، لكن الأمر لا يتعلق بالماضي، إنها انتخابات تتعلق بالمستقبل".

ووصف فيليبس ولاية ترامب الثانية المحتملة بأنها لحظة أزمة للديمقراطية الأميركية، معترفا بأنه يواجه صعودا شاقا لأن العديد من الديمقراطيين يدعمون بايدن بشدة، وهم مقتنعون بأن الرئيس ما يزال في وضع جيد للتغلب علىترامبمرةأخرى.