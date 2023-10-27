البيت الابيض لن نتردد في الدفاع عن قواتنا

(MENAFN
- Al-Anbaa) هدد البيت الأبيض بالتحرك للدفاع عن القوات الاميركية المنتشرة في المنطقة بعد تعرض عدة قواعد اميركية لاسيما العراق وسورية لعدة هجمات. وقال البيت الابيض في بيان "لن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات للدفاع عن قواتنا"، مشيرا الى ان العملية العسكرية الأمريكية في سورية تهدف إلى تعطيل ومنع الهجمات المستقبلية .
وأضاف "نحتفظ بحق الرد على أي هجمات في الوقت والمكان الذي نختاره". وقال "لا نسعى للصراع مع إيران وعملياتنا الأخيرة منفصلة عما يحدث بين إسرائيل وحماس". وتابع انه يدعم "هدنة إنسانية تسمح بإطلاق سراح الرهائن وعلى إسرائيل دعم الأمر ونتشاور
معها
بشأن
ذلك".
MENAFN27102023000130011022ID1107321347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.