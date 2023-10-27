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البيت الابيض لن نتردد في الدفاع عن قواتنا

10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هدد البيت الأبيض بالتحرك للدفاع عن القوات الاميركية المنتشرة في المنطقة بعد تعرض عدة قواعد اميركية لاسيما العراق وسورية لعدة هجمات. وقال البيت الابيض في بيان "لن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات للدفاع عن قواتنا"، مشيرا الى ان العملية العسكرية الأمريكية في سورية تهدف إلى تعطيل ومنع الهجمات المستقبلية .

وأضاف "نحتفظ بحق الرد على أي هجمات في الوقت والمكان الذي نختاره". وقال "لا نسعى للصراع مع إيران وعملياتنا الأخيرة منفصلة عما يحدث بين إسرائيل وحماس". وتابع انه يدعم "هدنة إنسانية تسمح بإطلاق سراح الرهائن وعلى إسرائيل دعم الأمر ونتشاور
معها
بشأن
ذلك".

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