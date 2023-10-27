الخارجية الإسرائيلية الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون على اسرائيل

الخارجية الإسرائيلية الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون على اسرائيل
التاريخ
10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان ان الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مدينتي طابا ونويبع في مصر فجر يوم الجمعة أطلقت من جانب الحوثيين في اليمن الذين استهدفوا
بها
إسرائيل.
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