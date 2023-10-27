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الخارجية الإسرائيلية الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون على اسرائيل

10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان ان الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مدينتي طابا ونويبع في مصر فجر يوم الجمعة أطلقت من جانب الحوثيين في اليمن الذين استهدفوا
بها
إسرائيل.

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