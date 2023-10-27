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حماس تناشد العالم للتحرك الفوري لوقف القصف الاسرائيلي الأعنف على غزة

10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناشدت حركة "حماس"، العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف القصف الإسرائيلي الاعنف على قطاع غزة تزامنا مع اعلان الجيش الاسرائيلي انه سيوسع عملياته البرية على القطاع المحاصر.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا".

وكانت حماس أعلنت انقطاع الاتصالات والإنترنت في القطاع ، واتهمت إسرائيل بالقيام بذلك "لارتكاب مجازر".

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة "ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم "بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق
شمال
القطاع".

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