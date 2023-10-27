الهلال الأحمر الفلسطيني يفقد التواصل مع طواقمه بعد قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة

واتهمت حكومة حركة حماس إسرائيل بالقيام بذلك «لارتكاب مجازر». وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر»، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم «بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع».

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