Saturday, 28 October 2023 08:16 GMT

الهلال الأحمر الفلسطيني يفقد التواصل مع طواقمه بعد قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة

10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه فقد «الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمه» وسيارات الاسعاف بسبب قطع اسرائيل للاتصالات والانترنت عن القطاع وتصعيد اسرائيل قصفها غير المسبوق على القطاع. وقال الهلال الاحمر «نشعر بقلق بشأن إمكانية استمرار طواقمنا تقديم خدماتها مع انقطاع خدمة الاتصال المركزي».

واتهمت حكومة حركة حماس إسرائيل بالقيام بذلك «لارتكاب مجازر». وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر»، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم «بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع».

MENAFN27102023000130011022ID1107321344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث