الهلال الأحمر الفلسطيني يفقد التواصل مع طواقمه بعد قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه فقد «الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمه» وسيارات الاسعاف بسبب قطع اسرائيل للاتصالات والانترنت عن القطاع وتصعيد اسرائيل قصفها غير المسبوق على القطاع. وقال الهلال الاحمر «نشعر بقلق بشأن إمكانية استمرار طواقمنا تقديم خدماتها مع انقطاع خدمة الاتصال المركزي».
واتهمت حكومة حركة حماس إسرائيل بالقيام بذلك «لارتكاب مجازر». وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر»، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم «بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع».
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