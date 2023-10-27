Saturday, 28 October 2023 08:16 GMT

إسرائيل تجدد مطالبة سكان غزة بالتوجه جنوبا قواتنا البرية ستوسع عملياتها في القطاع

10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان القوات البرية ستوسع عملياتها في غزة مما يفسر القصف غير المسبوق على القطاع وقطع خدمات الهاتف النقال والإنترنت تماما هناك مما عزل غزة عن العالم. وأضاف خلال مؤتمر صحافي بأن تل أبيب تعمل على إعادة جميع المحتجزين لدى حركة حماس. وجدد مطالبة سكان غزة بالنزوح نحو
جنوب
القطاع.

MENAFN27102023000130011022ID1107321343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث