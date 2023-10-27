إسرائيل تجدد مطالبة سكان غزة بالتوجه جنوبا قواتنا البرية ستوسع عملياتها في القطاع

إسرائيل تجدد مطالبة سكان غزة بالتوجه جنوبا قواتنا البرية ستوسع عملياتها في القطاع
التاريخ
10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان القوات البرية ستوسع عملياتها في غزة مما يفسر القصف غير المسبوق على القطاع وقطع خدمات الهاتف النقال والإنترنت تماما هناك مما عزل غزة عن العالم. وأضاف خلال مؤتمر صحافي بأن تل أبيب تعمل على إعادة جميع المحتجزين لدى حركة حماس. وجدد مطالبة سكان غزة بالنزوح نحو
جنوب
القطاع.
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