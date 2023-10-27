الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية 120 صوتا قرارا عربيا يدعو الى هدنة إنسانية فورية في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) على وقع أعنف قصف بري وبحري وجوي تخلله قطع للاتصالات والانترنت، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمه الأردن باسم المجموعة العربية بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة وإعلان "هدنة انسانية فورية" في القطاع. وصوت الأعضاء لصالح القرار بالأغلبية. ويدعو القرار العربي لهدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار في غزة.

ورغم ان القرار غير ملزم إلا أنه يحمل دلالة سياسية حول توجه الرأي العام العالمي، حيث أيده على وقع التصفيق 120عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت. وقد انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس.

وبعد رفض مجلس الأمن الدولي المنقسم أربعة مشاريع قرارات في أقل من أسبوعين، طالب النص العربي بـ «هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال». وكانت صيغة سابقة تطالب «بوقف فوري لإطلاق النار».

وتمحور القرار الذي صاغه الأردن ورعته نحو أربعين دولة، على الوضع الإنساني في غزة وطالب خصوصا بتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء «فورا» و«بكميات كافية» ووصول المساعدة الإنسانية «من دون عوائق».

وندد النص أيضا «بكل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لاسيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية». واعرب عن «قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر»، من دون أن يذكر حركة حماس صراحة.

وقال ممثل فلسطين رياض منصور ان اعتماد القرار يؤكد ان الشعب الفلسطيني ليس يتيما، وشكر المجموعة العربية والاسلامية لجهودها في إقناع الدول بالتحرك، منتقدا شلل مجلس الأمن في اتخاذ أي قرار. وطالب بوقف التهجير القسري للفلسطينيين.

وتخلل التصويت سجال بين مدنوبي كندا وباكستان، فقد طلب المندوب الكندي تعديل مشروع القرار العربي وتضمينه ادانة صريحة لحركة حماس وهجومها الذي شنته على اسرائيل في السابع من اكتوبر الجاري، واصفا الحركة بالارهابية ودعا لادانة هجومها. وهدد المندوب الكندي بعدم التصويت لصالح القرار في حال لم يتم اعتماد التعديل. بعد ذلك طلب مندوب باكستان الحديث، وقال ان مشروع القرار العربي كان متوازنا وانسانيا وانه لم يشر صراحة الى اسرائيل. واستهجن المندوب الباكستاني رفض كندا الاشارة في التعديل الى اسرائيل التي قتلت أكثر من 7 آلاف فلسطيني، وهدد بدوره بعدم التصويت لصالح القرار في حال اقر التعديل الكندي. لكن التعديل الكندي فشل في الحصول على الاصوات المطلوبة لاقراره ونال فقط 88 صوتا وهي أقل من اغلبية الثلثين لتمريره.

وقبل التصويت قال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي ان اسرائيل قد اطلقت حربها البرية على غزة . وحذر الصفدي في منشور على "اكس" من ان العواقب ستكون كارثة انسانية ستمتد آثارها لسنوات قادمة. وقال ان التصويت ضد مشروع القرار الذي قدمه باسم المجموعة العربية امام الامم المتحدة سيكون بمنزلة موافقة على هذه الحرب العبثية وهذا القتل غير المنطقي . وأضاف ان الملايين سيتابعون التصويت والتاريخ سيحكم . جاء ذلك قبل قليل من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الذي يدعو الى هدنة إنسانيةفوريةفيغزة.