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كبير مستشاري نتنياهو حماس ستشعر بغضبنا العارم وردنا بدأ

10/27/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية عن مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننياهو قوله الجمعة ان حركة "حماس" ستشعر "بغضبنا العارم هذه الليلة".

وأضاف ريجيف: نكثف الضغط على حماس وعملياتنا العسكرية مستمرة، مهددا الحركة بأنها "ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية والليلة نبدأ الرد".

وتابع : عندما ينتهي هذا الأمر ستكون غزة
مختلفة
للغاية.

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