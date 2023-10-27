كبير مستشاري نتنياهو حماس ستشعر بغضبنا العارم وردنا بدأ

(MENAFN
- Al-Anbaa) نقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية عن مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننياهو قوله الجمعة ان حركة "حماس" ستشعر "بغضبنا العارم هذه الليلة".
وأضاف ريجيف: نكثف الضغط على حماس وعملياتنا العسكرية مستمرة، مهددا الحركة بأنها "ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية والليلة نبدأ الرد".
وتابع : عندما ينتهي هذا الأمر ستكون غزة
مختلفة
للغاية.
MENAFN27102023000130011022ID1107321341
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.