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المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي العمليات الموسعة الحالية في غزة ليست هي الهجوم البري الرسمي

10/27/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لقناة (ايه.بي.سي) الإخبارية الأميركية ان العمليات العسكرية البرية الموسعة الجارية حاليا في قطاع غزة ليست هي الهجوم
البري
الرسمي.

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