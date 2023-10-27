المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي العمليات الموسعة الحالية في غزة ليست هي الهجوم البري الرسمي

المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي العمليات الموسعة الحالية في غزة ليست هي الهجوم البري الرسمي
التاريخ
10/27/2023 11:26:28 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لقناة (ايه.بي.سي) الإخبارية الأميركية ان العمليات العسكرية البرية الموسعة الجارية حاليا في قطاع غزة ليست هي الهجوم
البري
الرسمي.
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