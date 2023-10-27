بايدن يستقبل وزير الخارجية الصيني ويدعو بكين لمواجهة مشتركة للتحديات العالمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، داعيا بكين إلى العمل مع واشنطن من أجل "مواجهة مشتركة للتحديات العالمية".
وأكد بايدن خلال اللقاء أن على الولايات المتحدة والصين "أن تديرا علاقتهما بشكل مسؤول، وأن تبقيا قنوات التواصل مفتوحة"، وذلك وفق بيان للبيت الأبيض.
وقام وانغ يي بزيارة لواشنطن استغرقت يومين التقى خلالها أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار بايدن للأمن القومي
جيك
سوليفان.
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