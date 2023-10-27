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بايدن يستقبل وزير الخارجية الصيني ويدعو بكين لمواجهة مشتركة للتحديات العالمية

10/27/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، داعيا بكين إلى العمل مع واشنطن من أجل "مواجهة مشتركة للتحديات العالمية".

وأكد بايدن خلال اللقاء أن على الولايات المتحدة والصين "أن تديرا علاقتهما بشكل مسؤول، وأن تبقيا قنوات التواصل مفتوحة"، وذلك وفق بيان للبيت الأبيض.

وقام وانغ يي بزيارة لواشنطن استغرقت يومين التقى خلالها أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار بايدن للأمن القومي
جيك
سوليفان.

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