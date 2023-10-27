اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية شرقي غزة

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية شرقي غزة
التاريخ
10/27/2023 11:26:28 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ذكرت قناة الجزيرة الفضائية، انه وقعت اشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية
شرقي
قطاع
غزة.
MENAFN27102023000130011022ID1107321338
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