الصحة العالمية تفقد الاتصال بموظفيها في غزة
التاريخ
10/27/2023 11:26:27 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت منظمة الصحة العالمية انها فقدت الاتصال والتواصل مع موظفيها في غزة وذلك بعد الانقطاع التام للاتصالات والإنترنت في القطاع
قبل
ساعات.
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