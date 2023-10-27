المطاردة انتهت العثور على مطلق النار في لويستون الأميركية منتحرا قرب حاوية قمامة

MENAFN - Al-Anbaa) أفادت وسائل إعلام أميركية بأن المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار في ولاية مين بشمال شرق الولايات المتحدة التي خلفت 18 قتيلا، قد عثِر عليه ميتاً بعد مطاردة استمرت يومين.

وقالت شبكة "سي ان ان" الأميركية ان المشتبه به روبرت كارد "40 عاما" عنصر الاحتياط السابق في الجيش، توفي على مايبدو بسبب جرح ناتج عن إصابته بطلق ناري ذاتي. وبعد يومين من المطاردة واجبار السلطات المدنيين على التزام منازلهم، عثر على جثة كارد في غابة قرب ليزبون التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن المكان الذي نفذ فيه إطلاق النار في لويستون الاربعاء الماضي.

وعثر على جثته قرب حاوية قمامة في غابة قريباً من مصنع لاعادة تدوير النفايات كان طرد منه مؤخراً، بحسب ما نقلت "سي ان ان" و"فوكس نيوز" عن مصدر في سلطةانفاذالقانون.