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أبرزها كسر الروتين.. 7 تدريبات دماغية بسيطة للحفاظ على ذاكرة حديدية

10/27/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعاني البعض من هفوات شائعة تتعلق بالذاكرة، خاصة مع التقدم في العمر. فيمكن، على سبيل المثال، أن يتوجه الشخص إلى غرفة ما بمنزله، وبمجرد وصوله إليها ينسى سبب ذهابه إليها، أو ربما يجد صعوبة في تذكر اسم شخص ما بعد مقابلته للتو.
والخبر السار هو أنه كما يمكن تدريب الجسم للحفاظ على لياقته البدنية، يمكن أيضا تدريب الدماغ للحفاظ على قوة الذاكرة.
ووفقا لما نشره موقع cergib، فإن هناك ما يعرف باسم التمارين الدماغية أو العصبية، وهي بسيطة، ويمكن أن تصبح جزءا من الروتين اليومي بسهولة، كما يلي:
- كسر الروتين: تميل الأدمغة إلى اتباع روتين يومي ثابت، ولكن كسره من حين لآخر يمكن أن يفعل العجائب للذاكرة. فيمكن ببساطة الذهاب إلى مقر العمل عبر مسار مختلف أو إعادة ترتيب أثاث الغرف بالمنزل أو تنظيف الأسنان باليد اليسرى إذا كان الشخص غير أعسر. تجبر تلك التغييرات العقل على الانتباه وإنشاء مسارات جديدة، مما يؤدي إلى تحسين الذاكرة.
- استخدام الحواس: يمكن إشراك الحواس المتعددة لتعزيز الذاكرة. فيمكن أن يغمض الشخص عينيه ويحاول التعرف على الأشياء الموجودة في محيطه باستخدام اللمس والشم ومحاولة وصف ملمس ورائحة الأشياء بالتفصيل. ويساعد تمرين الاستكشاف باستخدام الحواس على تنشيط أجزاء مختلفة من الدماغ، مما يعزز الاحتفاظ بقوة الذاكرة.
- الروابط العقلية: يرتكز تمرين الروابط العقلية على ربط المعلومات الجديدة بشيء مألوف. فإذا قابلت شخصا، على سبيل المثال، اسمه آدم.. فحاول أن تربطه في ذهنك بشخص آخر يدعى آدم أيضا. يساعد إنشاء الروابط العقلية على تعزيز الذاكرة والتذكر، كما يقلل من الحرج الذي يمكن أن يحدث عند لقاء أشخاص جدد لأول مرة.
- ممارسة ألعاب العقل: يطلق على ألعاب مثل سودوكو والكلمات المتقاطعة، أو حتى تطبيقات الهاتف المحمول المصممة خصيصا لتدريب الدماغ، ألعاب العقل. ويمكن أن تكون ألعاب العقل بمثابة تمارين عصبية ممتعة وفعالة، إذ إنها تتحدى العقل وتحسن الذاكرة والمهارات المعرفية.
- تعلم شيء جديد: ينصح الخبراء بعدم التوقف عن التعلم. ولا يشترط تعلم موضوع صعب أو منهك، حيث يمكن ببساطة تعلم العزف على آلة موسيقية أو لغة جديدة أو الانغماس في قراءة موضوع يثير الشغف. إن تعلم مهارات أو معرفة جديدة يحفز العقل ويعزز الاحتفاظ بالذاكرة.
- ممارسة اليقظة الذهنية: تهدف اليقظة الذهنية إلى تقليل التوتر، إضافة إلى كونها معززا ممتازا للذاكرة. يمكن ممارسة اليقظة الذهنية عن طريق انتباه الشخص جيدا إلى محيطه وما يفعله وأن ينخرط بشكل كامل في اللحظة الحالية، وسيجد أن ذاكرته تتحسن عندما يصبح أكثر وعيا وتركيزا.
- ممارسة الرياضة بانتظام: ثبت علميا أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم تعزز صحة الجسم ككل بما يشمل الدماغ. وتساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن وظيفته وذاكرته بشكل عام. لا يحتاج الشخص إلى ممارسة تمارين شاقة أو عنيفة لتحقيق نتيجة طيبة، حيث يمكن ببساطة وسهولة المواظبة على ممارسة المشي السريع أو ركوب الدراجة أو الاكتفاء ببعض التمارين الرياضية الخفيفة.-(العربية نت)

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