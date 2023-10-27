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باسم يوسف يشارك بجلسة حوارية ويوقع كتابه في الشارقة للكتاب

10/27/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الشارقة- _- يعيش جمهور الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، لحظات مميزة، في لقاء استثنائي مع الإعلامي الشهير باسم يوسف، حيث يشارك في جلسة حوارية، ويوقع كتابه "نادية في مغامرة ساحرة"، الذي يروي فيه قصة فتاة تحب جمع الدمى وتدافع عن تاريخ حضارتها المصرية رغم هجرتها مع عائلتها في سن السادسة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وتأتي الجلسة، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، في إطار سعي المعرض إلى تقديم برنامج واسع يشمل فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، تلبي اهتمامات الجمهور، وتشجعه على الاستمتاع بالقراءة والثقافة والفن، وتربطه مع مختلف الشخصيات التي أثرت المشهد الثقافي بأساليبها، سواء كانوا مبدعين أو مفكرين أو فنانين عربا وأجانب، وإبراز إسهاماتهم في تشكيل المشهد الإبداعي الإنساني.
من جراح قلب إلى نجم كوميدي
يعد باسم يوسف من أشهر الإعلاميين العرب، وقبل أن يدخل عالم الفن والإعلام، كان باسم يوسف جراح قلب متخصصاً في مصر، حيث تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة العام 1998، وعمل جراحاً لمدة 13 عاماً، ثم انتقل إلى عالم الإعلام العام 2011، حين أطلق أول برنامج له على "يوتيوب" بعنوان "The B + Show"، والذي حقق نجاحاً كبيراً أسهم في انتقاله إلى التلفزيون في العام 2012.
اختارته مجلة تايم من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم العام 2013. كما ظهر باسم يوسف في عدة برامج عالمية، مثل "ذا ديلي شو" مع جون ستيوارت، و"ذا ليت شو" مع ستيفن كولبير. يسعى باسم يوسف أيضاً إلى تثقيف جمهوره بأهمية التغذية والصحة؛ إذ أطلق قناة خاصة به على "يوتيوب" تحت اسم "Plant B TV"، حيث جمع بين خلفيته الطبية والإعلامية لإنشاء محتوى هادف بطريقة مبسطة. كما شارك في عدة حملات خيرية وإنسانية، مثل حملة "لا تغض بصرك" لدعم المكفوفين، وحملة "أطفالنا أمانة" لمكافحة العنف ضد الأطفال، وحملة "لا للتحرش" لمواجهة التحرش الجنسي. كما أنه زميل مقيم في معهد هارفارد للسياسة، حيث يقوم بإلقاء محاضرات وورش عمل.

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