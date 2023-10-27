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إشهار كتاب زنبقة الصخر لمحمد الدغليس

10/27/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أشهر الكاتب والفنان محمد الدغليس، كتاب سيرته الذاتية "زنبقة الصخر"، مساء أول من أمس، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.
وتضمن حفل الإشهار الذي أدارته الكاتبة الدكتورة دلال عنبتاوي، مداخلات نقدية، للشاعر الدكتور راشد عيسى، وللناقد الدكتور زياد أبو لبن، وللكاتب والشاعر محمد سلام جميعان.
وقال عيسى، في مداخلته التي حملت عنوان "بورتريه لمحمد الدغليس": "لما كان الشعر والرسم توأمين.. فالرسم شعر صامت والشعر رسم متكلم، من هنا نراه يوظفهما ليس في عمله الهندسي المدني فحسب، وإنما في أسلوب حياته وفي سجايا تعامله مع من حوله سواء أكانوا بشراً أم شجراً أم طيوراً أم أعشاباً أم حيوانات أم جماداً".
فيما أشار أبو لبن، في مداخلته، إلى أن سيرة الفنان التشكيلي محمد الدغليس تحفل بأحداث متشابكة مع الواقع الاجتماعي والعملي والعلمي، بدءاً من مرحلة الطفولة وصولاً إلى العمل المهني، وقال: "هذه السيرة تمثل الجزء الأول من حياته، سيتبعها بجزء ثانٍ يتعلق بسيرته في الفن التشكيلي وما أحاط بها، ومَن يقرأ هذه السيرة سيكتشف حجم المعاناة التي مرّ بها دغليس في حياته، معاناة ملؤها الألم والأمل معاً، وهي حياة الفتى الفلسطيني الذي عاش طفولته وسنوات قليلة من العمل في قريته "سلفيت" قضاء مدينة نابلس الفلسطينية".
أما جميعان، فرأى في مداخلته، أن عنوان سيرة الدغليس "زنبقة الصخر"، يضع القارئ أمام المسؤولية الوجدانية إزاء ما سيقرأ. وقال: "لكم أن تتصوروا صلادة الصخر وصلابته مقابل الزنبقة ورقتها وليونتها، فكأن الوجود ينبثق من العدم، والممكن من المستحيل، والدغليس بهذا العنوان يرسم أمام القارئ حقيقة ذاته في تدوين المحكيات منذ طفولته وصباه حتى انتهاء مرحلة التعليم".
وكانت عنبتاوي، قد قالت في تقديمها لحفل الإشهار، إن الدغليس؛ المهندس المعماري المتميز في عمارته والفنان التشكيلي، ما يزال يقاوم للآن بريشته وألوانه وذاكرته التي ما غادرت فلسطين يوماً. وأضافت: "أراد الدغليس أن يحكي سيرة كل فلسطيني ويؤرخ ويوثق لذاك الظلم الذي عاشه وما يزال يعيشه الفلسطينيون حتى الآن، من ظلم الاحتلال". وأشارت إلى أن تفاصيل كتاب "زنبقة الصخر"، تتقارب مع ما يجري الآن في غزة، من قهر وظلم وموت.
وكان راعي الحفل، مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، الدكتور نضال العياصرة، قد افتتح المعرض المصاحب لإشهار الكتاب، والمتضمن مجموعة من رسومات الكتاب بالأبيض والأسود.-(بترا)


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