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الصحة النفسية لليافعين والأطفال.. السلوكيات مرآة للمشاعر

10/27/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان- الصحة النفسية جزء مهم لا يتجزأ من الصحة العامة؛ حيث تشمل السلامة العاطفية، والنفسية، والاجتماعية وكيفية التواصل مع الآخرين.
والاهتمام بالصحة النفسية للأطفال، أمر أساسي ينبغي أن يلتفت له الأهالي وإدارات المدارس، عبر مراقبة أي اختلافات تطرأ عليهم، وتؤثر على نموهم الصحيح وتطورهم بشكل عام، وحتى في علاقاتهم مع الآخرين في البيت والمدرسة.
التربوية والمرشدة النفسية رائدة الكيلاني، تبين أن مرحلة البلوغ لدى الأطفال واليافعين، تشهد تغيرات وتقلبات مزاجية قد لا يفهمونها، لكن يشعرون بها. هذه التغيرات والتقلبات تؤثر على طريقة التفكير والشعور وتجعلهم أكثر حساسية لما يدور حولهم، ويمكن أن يتفاقم الأمر إن لم يتم الالتفات للمشكلة.
وترى الكيلاني، أن الصحة النفسية مهمة في كل مرحلة من مراحل الحياة، من الطفولة والمراهقة وحتى البلوغ والشيخوخة. وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية، مثل: التجارب الشخصية، والضغوطات الحياتية، والعوامل الوراثية.
وشددت الكيلاني على أهمية رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية حول العالم، وتكريس الجهود لدعمها، وعدم أخذ أي مشاعر أو تصرفات على أنها مسلمات أو يمكن تجاوزها من دون الحديث عنها والتعامل معها.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أن مشاكل الصحة العقلية هي أحد الأسباب الرئيسة لزيادة عبء المرض العام في جميع أنحاء العالم.
ووفق الكيلاني، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، يزداد الوعي بمشكلات الصحة النفسية حول العالم، مؤكدة أن هناك ممارسات تخفف من التغيرات الهرمونية المزاجية في حياة اليافعين وحتى جميع الأعمار، منها ممارسة النشاط البدني وتمارين الاسترخاء، والابتعاد عن الضغوط، ومرافقة الأناس الإيجابيين، وطلب المساعدة عند الحاجة، فجميعها ممارسات تعزز الصحة النفسية، وترفع جودة الحياة.
اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، يبين أن احتفال العالم بالصحة النفسية هو مؤشر على أهميتها في تحسين حياة الفرد الاجتماعية والحياتية والصحية، وتذكير العالم بتفعيل الجهود لدعم الصحة النفسية، وتقليل الوصمة المجتمعية، والعمل على توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة في البيئات المجتمعية.
ويؤكد أهمية تعزيز الوعي من خلال ضخ المعلومات وتوجيه الإعلام والمؤسسات، وتقديم حلول مناسبة لعلاج القلق، والاهتمام بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بما يساعد على الوقاية من المشاكل في مراحل عمرية مبكرة.
فيما تؤكد الكيلاني، أن الصحة النفسية تلعب دوراً حاسماً في تطور الطفل والمراهق، وأن معالجة المشكلات بشكل جيد تمكن للأطفال والمراهقين من تحقيق إمكانياتهم الكاملة والتطور بشكل سليم. وتلفت إلى أن العزلة الاجتماعية من أبرز المشكلات النفسية التي يمكن أن يعاني منها الأطفال والمراهقون، وقد لا تكون هذه العزلة طارئة أو مؤقتة، بل قد تكون علامة على وجود مشكلة نفسية حقيقية مثل الرهاب الاجتماعي.
الى ذلك، هنالك أهمية في التدخل المبكر عند ملاحظة أي علامات على وجود مشكلة نفسية لدى الطفل أو المراهق، حيث يمكن أن يساعد هذا التدخل على منع تطور المشكلة وتفاقمها.
وتضيف الكيلاني، أن بناء علاقات إيجابية مع الآخرين أساسه الصحة النفسية الجيدة للأطفال، سواء مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو المعلمين، ويصبحون أكثر تركيزا وإصرارا على تحقيق النجاح في البيئة المدرسية.
وتشير إلى أنه من خلال عملها ومتابعتها ما يحدث مع الطلاب في المدارس التي عملت بها، اكتشفت أن هنالك مشكلات نفسية، كالعدوانية والاكتئاب والرهاب الاجتماعي بين الطلبة، وكان للتدخل السريع وتعاون الأهالي دور كبير في تخطي هذه المشكلات.
وتنصح الأهل والمعلمين والمجتمع بشكل عام، بتقديم الدعم والاهتمام بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي وإيجابي.
وتبين منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للصحة النفسية 2023، في بيان لها، أن هنالك فرصة للأفراد والمجتمعات لنصرة موضوع "الصحة النفسية كحق عالمي من حقوق الإنسان" من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع، باعتبارها حقا عالميا من حقوق الإنسان والترميز للاحتفال به من خلال شعار يحوي على شريط أخضر اللون.
كما ترى منظمة الصحة العالمية، أن من حق الجميع التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية يمكن بلوغه، وكذلك الحق في الحماية من المخاطر، والحصول على رعاية ذات نوعية جيدة، كون الصحة النفسية مهمة في حيوية ورفاهية المجتمعات، في حين تؤكد المنظمة أن "شخصا واحدا من كل ثمانية أشخاص في العالم يعيش في واحد من اعتلالات الصحة النفسية التي يمكن أن تؤثر على حياته، وتزداد بين فئة المراهقين والشباب".
وبحسب بيان منظمة الصحة العالمية للاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية 2023، فإن هذا اليوم بما يحمله من فعاليات ومعانٍ "يعد فرصة للأفراد والمجتمعات لنصرة جانب الصحة النفسية كحق عالمي من حقوق الإنسان من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الجميع".

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