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الصفدي: التصويت ضد القرار العربي يعني الموافقة على الحرب

10/27/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إسرائيل شنت للتو حرباً برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة.
وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، قائلًا إن الملايين سوف يراقبون كل صوت "التاريخ سيحكم".--(بترا)

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