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وزير الخارجية: الاحتلال يشن حربا برية على غزة والنتيجة كارثة إنسانية

10/27/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي شن للتو حربا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة.
وأضاف الصفدي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع (X)، أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له.
وأردف:“الملايين سوف يراقبون كل صوت. التاريخ سيحكم”.

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