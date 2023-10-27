وزير الخارجية: الاحتلال يشن حربا برية على غزة والنتيجة كارثة إنسانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي شن للتو حربا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة.
وأضاف الصفدي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع (X)، أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له.
وأردف:“الملايين سوف يراقبون كل صوت. التاريخ سيحكم”.
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