Saturday, 28 October 2023 08:15 GMT

أمهات غزة في وجه الموت: فائض حنان لا يفهمه صناع الوحشية

10/27/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غازي الذيبة






عمان- ما أصعب الكلام، وما أقسى الصمت أمام عيون غزة التي تحدق فينا، لتسألنا عما تمتلكه البشرية التي "حيونتها" تصريحات زعماء عصابات العدو الصهيوني، من أحاسيس، يمكن للكلمات أن تنتشلها من ثلاجة الزيف الغربي، لتصبح حارة على الألسنة وفي القلوب، لتحاكم القتلة، وهم يلهثون لإنهاء آخر معاقل الضوء في تاريخ أكثر مناطق العالم استمتاعا بالشمس، لكنها مصرة على البقاء في العتمة.
وغزة التي ترفع حذاءها في وجه عالم يريد إسقاطها في النسيان والمحو، تعرف ماذا تقول لمن تركوها وحيدة، وهي تخوض معركتها مع الاقتلاع والنفي والتشريد، تصرخ "بيكفي يا عالم بيكفي" على ألسنة أبنائها، ليس طلبا للنجدة، بل طلبا لحماية إنسياتنا نحن، حمايتها من السقوط تحت جنازير "الميركافا"، وقذائف "الإف 16"، وقنابل اليورانيوم المنضب.
نعم "هذي مرح بتحب الرسم كانت.. وهذي بيسان الدكتورة..". تلك مألمة أب يقف أمام طفلتيه، يودع جثمانيهما، ليقول ببساطة: "كان لطفلتي حلم، فهل لدى أطفال هذا العالم الموحش أحلام مثل أحلام أطفالنا؟".
نعم، فالصمت عن الحقيقة التي يصعد نصفها اليوم إلى السماء، ونصفها الآخر يرفع إصبعه في أعيننا وسط ركام البيوت المدمرة في غزة "ما ضلش مكان نشرد إله.. وين بدنا نشرد؟ ما ضلش مكان نسكن فيه". فقدوا ملاذهم، لكن العدو فقد كل شيء.. خسر كل شيء، لن تمنحه طائراته وقوته المرعبة، أكثر من كلمة سوداء في دفتر التاريخ: "العار".
تلك الحقيقة التي يفصح عنها كل لحظة، من يرتقون إلى علا الرحمة فوق ذهب رمل غزة، وهم يصغون لصوت المحرقة الكبرى، تلك التي تشتعل بأجسادهم وتمزق أرواحهم وتبدد أحلامهم بقذائف النازية الصهيونية الجديدة.
"اه اه بتنتقموا منا في الأولاد.. معلش، إنا لله وإنا إليه راجعون"، بهذه الكلمات استقبل مذيع قناة الجزيرة في غزة الزميل وائل الدحدوح، ارتقاء اثني عشر طفلا وامرأة ورجلا من أبنائه وأفراد عائلته، ورغم ما أثقله من ألم وغضب، بقي مثل الجبل، يحتمي بصلابة الكلمة، وقدرتها على صنع الأمل.
تكشف العبارات التي يقولها أصحاب الألم، وسط محرقة تنفذها قوى الشر الغربي العالمي، عن خلاصات قيمية، تتجلى في اللحظات التراجيدية الكبرى للبشر، وهم يمضون نحو التعبير عن عمق معايشتهم لتفاصيلها.
فها أم غزاوية، زوجة لطبيب يعمل في مشفى بالقطاع، تتعثر في تيهها وهي تبحث عن ابنها المفقود بين جثث الشهداء، منادية "اسمه يوسف.. 7 سنين.. شعره كيرلي وأبيضاني وحلو.. بدي يوسف يا بابا".
تشتعل الحرقة والأمومة في قلبها، وتذهب إلى أقصى التعبير عن ألمها، بكلمات بسيطة وعادية، لكنها تجذر تاريخا من الرقة والحب، صاغها الفلسطيني على مدار تاريخه المرير، كي ينتصر فيها على جلاده. إنه الحب الذي تطرز الأمهات ثيابهن به، وتطهو به الطعام لأولادهن.. تدريبا على الانتصار للحياة والبقاء، رغم أن الفلسطيني الذي يبحث عن ابنه، ابنته، والده، والدته بين ركام القصف، أو على طريق الشتات، أو في المنافي، لم يهدأ برهة من لم أشلائه الموزعة بين الحروب والمنافي والاقتلاع.
وغزاوية أخرى، أم بكامل شرودها، تفتش عن طفلها كمال: "كان يصرخ عليّ.. يا كمال يا كمال! كان عايش والله.. بدي أبوسه"... آخر أمنية لأم الطفل كمال، فقط أن تبوسه، أن تلمسه، ذاك اتصال، يرتقي الى أن يكون بمنزلة الالتحام.
و"تبوسه" ليست مجرد كلمة في قاموس الألم، إنها لحظة صاعقة، تنحني أمامها القلوب الرحيمة، لا قلوب عالم يصنع عاره الأبدي، بقذائفه المسممة لقتل الأطفال ونفي أصحاب الأرض عن أرضهم، واقتلاع أحلامهم وحرق زيتونهم، ودفن أمانيهم تحت الردم.
وتلك أم تصرخ: "الأولاد وين؟ الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا.. يشهد عليا الله". لم تكن هذه الأم تضع حزاما ناسفا على خصور أطفالها الذين صعدوا إلى السماء بعد قصف بيتهم. كانوا أطفالا، لكنهم لا يشبهون أطفال أحد، لقد ارتقوا دون أن يتناولوا طعامهم. وهذا ما تقوله الأم عادة، لا ما يقوله قاتل أطفالها. إنها تقول حاجة أطفالها، ليس استسلاما لأمر رحيلهم عنها، لكن تحت سؤالها الأمومي: كيف يرحلون من دون تناول طعامهم.. هذا عار، عار أيها العالم.
وهي تحمل فلذة كبدها بين ذراعيها، لا تراه ميتا، بل تقول له: "قوم ارضع حبيبي.. قوم". تخاطب الغزاوية طفلها، بفائض حنان لا تعرفه أمهات القتلة، ولا أمهات قادة مجانين "قيم العالم الحر". هؤلاء ليس لهم أمهات يرضعنهم حليبهن.
وفي ملمس قلب الأم، تصر غزاوية وهي تودع جثمان طفلها: "بدي شعرة منه.. شعرة واحدة بس قبل ما تدفنوه". لا أحد يعرف معنى هذه الكلمات غير هاته الأمهات اللواتي يعشن ألمهن تحت لعنة الصمت المهين للإنسانية عما يجري في غزة. لا أحد يعرف حجم خروج تلك الكلمات الدامية من قلوب أمهات يحترقن على رؤية أبنائهن أشلاء ومفقودين تحت قصف لم يتوقف منذ 75 عاما.
إنها التراجيديا الفلسطينية، التي تستمر من دون توقف، "يا عمار.. حاسس فيني؟ مش راح أمشي قبل ما تطلع من تحت الردم بستنى ليوم ليومين.. لسنة.. لحتى تطلع"، وهكذا، فالأيام ليست عادية في حياة صاحبة هذا النداء الغزاوية التي تعلم يقينا، بأن من تحت الردم، أكان عمار أم سواه، هم أبناؤها، وهم من تُقترف بحق حياتهم، أقذر هجمية وحشية ترتكبها حيوانات بشرية، تزعم أنها "متحضرة"، "عادلة"، "حرة"، لكنها تتفنن في صناعة الموت للبشرية.
أصوات الألم تنهض من تحت ركام الحزن في غزة.. غزة التي لا يتوقف نبضها حتى وهم يحاولون إبادتها.. غزة التي تريد إنجاب أبناء يعيشون الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا، لكن يقف في طريق عيشهم لها، من يكرهون الحياة كلما رأوها في عين طفل أو امرأة، فـ"والله بنتي عروسة استشهدت.. عرسها كان الجمعة اللي فاتت.. والله ما رجعنا فستان العرس لصاحبه"، وأخرى "والله عروسة حامل شهرين".
أي ضجيج يمكنه أن يطغى على صوت هذا الألم؟ أمام دوي المحرقة اليومية في غزة، ذلك الذي يلهث لإسكاته، ولتسييد أزيز قذائف الظلم الذي يتربع على نشره في عالمنا، أبناء التفوق الحيواني البشري، بقيمهم المجردة من أدنى صفات الإنسانية.
لن يسكت هذا الألم في قلوب المحاصرين منذ قرن إلا ربع، المطوقين بمجسات مراقبة الأنفاس، الممنوعين من الضحك والفرح والعيش والماء والدواء والغذاء، وستبقى كلماتهم، بعيدة عن التنميق لتقول ألمهم، من دون أن يحشوها بالمحسنات البديعية، ويطلقونها على سجيتهم، لتخلد هذه المحرقة، ولتبقى شاهدا على قذارة الصامتين عن المذبحة ووحشيتهم، وسيحاكمهم "السبعة مع أمهم.. السبعة مع أمهم" ذات لحظة قريبة، ستقال فيها الحقيقة كاملة أمام التاريخ وتحت ضوء الشمس.

MENAFN27102023000072011014ID1107321327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث