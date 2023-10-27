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قزمار: أطفال غزة يعاملون كأرقام والمجتمع الدولي شريك في الإبادة

10/27/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمان- قال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، المحامي خالد قزمار، إن سابقة سجلت في تاريخ انتهاكات الاحتلال الصهيونية بحق أطفال فلسطين في ضوء العدوان الوحشي المستمر على قطاع غزة، فرضها الاحتلال بالتعامل مع الضحايا كأرقام، بدلا من التعامل معهم كحالات إنسانية واجتماعية وقانونية موثقة بالكامل لكل انتهاك بحق كل طفل.
ووصف قزمار، في حديث خاص عبر الهاتف لـ"الغد"، بأن ما يجري في قطاع غزة اليوم، هو إعادة للنكبة الفلسطينية العام 1948، بطريقة أخرى وأكثر "وحشية".
وتعد الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين DCIP التي تأسست العام 1991، أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومقر أمانتها العامة الدولية في جنيف، إذ تأسست كحركة حقوقية دولية غير حكومية العام 1979.
وفي الأثناء، تحدث قزمار حول قيود وتعذر عملية الرصد للانتهاكات بحق الأطفال في غزة، بسبب حجم القصف الجنوني والهائل الصهيوني للأحياء السكنية، مع احتمالات تطور الأوضاع لتصبح "أكثر كارثية"، مع وجود آلاف الجرحى الأطفال ممن لا تتوفر فرص علاج فورية لهم، جسديا ونفسيا وعصبيا.
وبين قزمار الذي عمل أيضا محاميا للدفاع عن الأطفال أمام المحاكم العسكرية الصهيونية لنحو 20 عاما، أنه "لا توجد اليوم سيطرة" أيضا على الإحصاءات والأرقام للضحايا من الأطفال.
وقال "أول مرة نصل إلى مرحلة نتعامل فيها مع الأطفال كأرقام وإحصاءات. آلية عملنا تعتمد على توثيق الانتهاكات والمعلومات لكل طفل وقع بحقه انتهاك، لكننا اليوم حتى الأرقام لم نعد نسيطر عليها، لتعذر عملية الرصد في الميدان، ولدينا 3 باحثين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة معرضين دوما لخطر الموت بسبب القصف العشوائي وحجم الدمار الهائل".
ويواجه باحثو المنظمة خطر الموت يوميا في غزة، وفقا لقزمار، وأضاف: "هذا أمر غير مسبوق وغير متوقع أصلا، نشعر أن عملنا مقيد ونحرص اليوم على سلامة حياة الباحثين لدينا كلما فقدنا الاتصال بأحدهم نخشى أنه في خطر يهدد حياته، لم نعد قادرين على التحقق من الجرائم أولا بأول، من حيث القصف والقتل والتهجير والانتقال من موقع إلى آخر أو توفر العلاج، الطفل الغزي اليوم يمر بسلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم المتتالية".
ويرى أن خطورة الوضع القائم اليوم في غزة، تتمثل بصمت المجتمع الدولي الذي عبر عن دعمه "بكل وقاحة" للاحتلال الصهيوني من اليوم الأول للعدوان، في وقت اعتادت المنظمة أن ترفع صوتها عاليا أمام هذا المجتمع، لكسب التأييد في حماية حقوق الأطفال في فلسطين جراء الاحتلال.
وقال "اليوم المجتمع الدولي لم يكتف بموقف الصمت حيال الجرائم المرتكبة من الاحتلال بحق المدنيين والأطفال، بل أصبحت هناك شراكة واضحة وحقيقية في التجاوز على القانون الدولي وضرب المواثيق الدولية عرض الحائط، كنا نتغنى ببعض الشراكات الأوروبية والدولية الداعمة لحقوق الإنسان في فلسطين، وكنا نعتبر كمؤسسات حقوقية، أن القانون الدولي هو مرجع لحقوق الإنسان وأن المجتمع الدولي يساعدنا على بناء منظومة حقوقية فاعلة، لكن بجرّة قلم اليوم ألقت هذه الدول منظومة حقوق الإنسان في مكب النفايات وأغمضت أعينها عن جرائم الإبادة".
وعلق على "عملية طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، قائلا "المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الغربية تطلب يوميا منا إدانة حماس، وأنا أتساءل لماذا نحن كضحايا ندين حماس؟ نحن نرى السابع من أكتوبر، من تواريخ تطورات القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال، وهو نتيجة لاحتلال الضفة الغربية منذ 56 عاما، و16 عاما من الحصار لقطاع غزة، و30 عاما من المفاوضات".
ولفت قزمار إلى أن عدد الشهداء في غزة يتضاعف، والمجتمع الدولي يقف "متفرجا ومؤيدا للبطش"، معتقدا أن الصهاينة أنفسهم سيدفعون أيضا ثمن قرارات القيادة المجنونة في الحكومة الإسرائيلية، على حد تعبيره.
وأضاف "هذه مرحلة مفصلية في الصراع، وأصبح هناك باعتقادي عدم قدرة على ضبط الأوضاع حتى من الاحتلال".
وعن مساعي الحركة في فلسطين، لإحداث تأثير على الشركاء في الهيئات الدولية وتقديم الحقائق لهم حول حجم الانتهاكات، بالرغم من الموقف المنحاز للدول الغربية، قال قزمار: "بعض الدول الأوروبية والغربية اليوم تحاول إعادة الاعتبار إلى القانون الدولي بعد تكشف الجرائم المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين، نحن مستمرون بالعمل مع الشركاء منهم ممن عبروا عن مواقف معتدلة".
وأضاف "أما الدول التي أعلنت بصراحة عن انحيازها، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا، وشرعنت جرائم الاحتلال، فلم نعد نتعامل معها رسميا".
وفي السياق، اعتبر قزمار، أن الرهان الأكبر اليوم ما يزال قائما على المجتمع المدني في أوروبا والغرب، وأضاف "نبذل جهودا في كل الاتجاهات حتى إننا نتواصل مع حركات السلم اليهودية في الخارج لكسب التأييد، من منطلق أن ما يجري هو خطر على اليهودية كديانة".
وفيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة في مناطق الضفة الغربية أيضا، أوضح أن عمليات القتل والانتهاكات على يد جيش الاحتلال، هي رد على الادعاءات بأن استهداف غزة هو بسبب حماس.
وأضاف "استشهد أكثر من 104 فلسطينيين بين رجل وامرأة وطفل في الضفة الغربية خلال أسبوعين، من ضمنهم 34 طفلا، وهذا رقم غير مسبوق وقياسي أيضا".
وعن الانتهاكات الأخرى المرتكبة في الضفة الغربية، بالتوازي مع استمرار الحرب على غزة، قال "إن مدن الضفة الغربية تحولت إلى سجون مفتوحة وحواجز عسكرية في كل مكان، هناك أكثر من 100 موقع ونقطة مغلقة، لقد تم تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، وتم إغلاق المناطق بالأتربة والبوابات والحواجز".
ولفت إلى أن ما يجري من انتهاكات بدأ يؤثر تأثيرا مباشرا أيضا على موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، حيث يتعذر وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون التي تقع خلف جدار الفصل العنصري، كما أن هناك اعتداءات تسجل يوميا عليهم.
وتجاوز عدد المصابين والجرحى في غزة حتى الآن، 10 آلاف من المدنيين، بحسب معطيات وزارة الصحة هناك، في الوقت الذي خرجت فيه العديد من المستشفيات عن الخدمة، كما أن الحصار ومنع وصول الوقود إلى القطاع، يهدد أيضا بانهيار المنظومة الصحية كاملة في القطاع، وفقا لقزمار.
ويتفاقم خطر حدوث كارثة أكبر في غزة، بحسب قزمار، مع اقتراب حلول فصل الشتاء، في الوقت الذي يستمر فيه إطلاق النار، حيث أشارت منظمات دولية إنسانية الى أن 50 % من المنازل في غزة لم تعد آمنة، وأن مليونا و200 ألف ليس لديهم سكن ولا علاج، ولا مقومات للحياة اليومية.
وقال "النداء الأول في هذه المرحلة لنا وقف إطلاق النار في القطاع، لأن غزة أصبحت منطقة مغلقة بالكامل، والمجموعات السكانية من الفلسطينيين والأطفال تحديدا، بحاجة إلى رعاية صحية طبية ونفسية وعصبية عاجلة جدا، وتوفير مستلزمات الحياة الطبيعية اليومية، وإذا فات الأوان ستصبح الأمور في غاية الخطورة".
وأكد أن من أولويات عمل الحركة في مرحلة لاحقة، توثيق الانتهاكات كاملة ومتابعتها "كجرائم حرب" قضائيا أمام المحاكم الدولية، قائلا "إن ما يجري من حصار وقصف وقتل عشوائي اليوم يمكن وصفه بكل تأكيد بأنه جريمة إبادة جماعية".
وحتى أول من أمس، بلغ عدد الأطفال الشهداء في غزة 2704 وإصابة 5770، إضافة إلى استشهاد 33 طفلا في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، أما حصيلة الشهداء الأطفال في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي فبلغت 73 طفلا، بحسب الحركة.
وتعد الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي حركة حقوقية دولية غير حكومية تأسست العام 1979.
ويشار إلى أن الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لديه أكثر من 50 فرعا في جميع أنحاء العالم وأمانة دولية في مدينة جنيف السويسرية، ويعد كل فرع عضوا في الجمعية الدولية العامة للحركة التي تنعقد مرة كل ثلاث سنوات.
وتتمتع الحركة بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمجلس الأوروبي.

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