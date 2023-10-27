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هل تتحول غزة إلى ساحة لتصفية حسابات دولية كبرى؟

10/27/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - فيما بدأ يخرج الصراع الدائر في غزة ومحيطها من حدود القطاع الضئيلة إلى ميدان التنافس الدولي، وإلى ساحة للتنافس وتصفية حسابات سياسية للقوى الكبرى، يرى مراقبون أن أنماط العلاقات الدولية، بما فيها التحالفات الرسمية وغير الرسمية، تشهد تحولات حقيقية، بينما تتفاقم تداعيات الصراعات، بسبب كثرة العوامل الفاعلة والمؤثرة فيها وتداخلها وصعوبة التحكم فيها، فضلاً عن غياب إرادة الإجماع الدولي في التعامل مع التحديات والمخاطر التي تواجه العالم.
وقال هؤلاء المراقبون، في حديثهم لـ"الغد"، إن صراع الكبار تحت قبة مجلس الأمن بسبب أحداث غزة، هو صراع بين رخصة الإبادة الجماعية لغزة ودعوات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في القطاع.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت، أول من أمس، أن مجلس الأمن الدولي فشل في تمرير مشروعي قرارين؛ أحدهما أميركي والآخر روسي بشأن قطاع غزة.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع قرار تقوده الولايات المتحدة في مجلس الأمن، يدعو إلى هدنة إنسانية وإنشاء ممر آمن للمساعدات إلى غزة.
ونال مشروع القرار الأميركي موافقة عشرة أعضاء، واعترضت عليه ثلاث دول هي الصين وروسيا والإمارات، فيما امتنع عضوان عن التصويت، أما مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار وتقديم مساعدات إلى غزة دون عوائق، فنال موافقة أربعة أعضاء من بينهم الإمارات، واعترضت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت.
ويحتاج إصدار أي قرار إلى موافقة ما لا يقل عن 9 من الأصوات الـ15 في المجلس، مع عدم استخدام حق "الفيتو" من أي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وفي هذا الصدد، يقول السفير السابق سمير مصاورة، إن التصويت الجديد على مشروع القرار الأميركي بخصوص غزة جاء بعد فشل تصويتين، الأسبوع الماضي؛ الأول على مشروع روسي حظي بتأييد خمسة أصوات فقط، والثاني برازيلي استخدمت الولايات المتحدة ضده حق النقض، علماً بأنه حصل على 12 صوتاً مؤيداً.
وأضاف مصاروة "الصراع يحتدم، وشبح تمدده خارج الحدود يخيم على الأجواء في المنطقة، في الوقت الذي لم تفلح فيه الهيئة الوحيدة في العالم المكلفة بحفظ الأمن والسلم الدوليين في الاتفاق على حل بشأن التصعيد في غزة والكيان الصهيوني، وهنا يأتي السؤال: ماذا بعد؟".
وتابع "عندما تحدث صراعات شديدة للغاية، تتقدم القوى العظمى وتتراجع الأمم المتحدة، وهذه هي حقيقة عالم الفوضى الذي نعيش فيه، إن الأمم المتحدة قادرة على تقديم المساعدة في حالة واحدة فقط، وهي عندما يصل الوضع إلى حد حفظ السلام".
ويرى مصاروة أن روسيا والصين خرجتا منتصرتين من المعركة الدبلوماسية والسياسية بدعمهما غزة في مجلس الأمن الدولي، لا سيما أن بكين وموسكو زادتا من حظوظهما السياسية والدبلوماسية في الأوساط السياسية العربية وأمام الرأي العام الداخلي في منطقتنا، باعتبارهما ضمن رعاة السلام والحريصين على حياة المدنيين العزل، في حين أن معظم الأزمات التي انفردت بها واشنطن تأزمت لمدة سنوات ولم يتم حلها، والأزمة الفلسطينية أكبر دليل على ذلك، وتصاعد العنف في المنطقة حاليا يثبت فشلها الذريع في حل الأزمات.
أما المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، فيرى أن الفيتو الروسي الصيني المزدوج الأول من نوعه، في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2011 في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار غربي متعلق بالأزمة السورية، شكل محطة نوعية جديدة في العلاقات الدولية.
وأضاف "لعل أولى الإشارات التي يرسلها الفيتو المزدوج، الروسي الصيني، ضد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، هي عودة الانقسام بين دول مجلس الأمن الخمس، دائمة العضوية".
وتابع "غير أن الإشارة الأهم التي أراد الساسة الروس والصينيون إرسالها، هي أنهم ما يزالون على مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، وأنهم غير مستعدين لتغطية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد سكان غزة المدنيين، التي تخالف جميع مواثيق وأعراف القانون الدولي".
بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاني السرحان "للأسف، لم يتمكن مجلس الأمن من توجيه رسالة تهدئة بشأن التصعيد في غزة"، موضحا أن الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن أن تؤثر على الهجوم الصهيوني.
وأضاف السرحان "فشل المجلس في تبني مشروعي قرارين أميركي وروسي بشأن غزة، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد المشروع الأميركي، في حين فشل المشروع الروسي في الحصول على أصوات كافية، ليثبت واقع الأمر أن غزة ليست ساحة للصراع بين الاحتلال وحركة حماس فقط، بل بين أميركا وروسيا أيضا في أروقة مجلس الأمن الدولي".
ويرى أن أنماط العلاقات الدولية، بما فيها التحالفات الرسمية وغير الرسمية، تشهد تحولات حقيقية، بينما تتفاقم تداعيات الصراعات، سواء الأهلية أو الإقليمية أو الدولية، بسبب كثرة العوامل الفاعلة والمؤثرة فيها وتداخلها، وصعوبة التحكم فيها، فضلاً عن غياب إرادة الإجماع الدولي في التعامل مع التحديات والمخاطر التي تواجه العالم.
وتابع "يتعزز التقارب الصيني الروسي في الآونة الأخيرة وبصورة متسارعة، لا سيما مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فضلًا عما تبذله الدولتان من جهود من أجل لعب أدوار دولية رئيسة في قطاع غزة لإيقاف العدوان الصهيوني الذي دخل أسبوعه الثالث".

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