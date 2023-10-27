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هتافات وسط البلد تدين المجازر الصهيونية في غزة

10/27/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمّان - تقاطر آلاف الأردنيين أمس للمشاركة في المسيرة المركزية التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد في عمان باتجاه ساحة النخيل، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق أهل قطاع غزة.
وأكد المشاركون دعمهم للمقاومة الفلسطينية المسلحة في مواجهة الاحتلال، ورفضهم اتهام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالإرهاب، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لدحر الاحتلال.
وندد المشاركون بالموقف الأميركي ودول غربية من العدوان على غزة، ومشاركة الولايات المتحدة في هذا العدوان، حيث رفعوا لافتة كبيرة توعدوا فيها بالرد على الجرائم المقترفة بحق الأهل في فلسطين، مطالبين الحكومة بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع أميركا.
كما طالب المشاركون الحكومة بطرد سفير الاحتلال لدى عمان، وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة، واتفاقيتا الغاز والماء مقابل الكهرباء.
وردد المشاركون هتافات بعدة شعارات، من بينها: "مدّي يا انتفاضة مدّي.. دوسي ع الأمريكي وعدّي".. مدّي مدّي بكل مكان.. الضفة وغزة وعسقلان"، "قالوا حماس إرهابية.. كلّ الأردن حمساوية"، "سيري سيري يا حماس.. انتي المدفع واحنا رصاص"، "ع المباشر وبوضوح.. صوّر يا وائل دحدوح، معلش وحقك علينا ما في سكوت ما في سكوت.. لو حطوني في التابوت"، "علّي صوتك يا أردن.. خلي تسمع واشنطن".

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