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الصفدي: يجب علينا جميعا عدم التهاون حتى تنتهي هذا الكارثة

10/27/2023 11:25:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدثت اليوم من أجل العدالة.
وأضاف الصفدي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (X)، أن تبني القرار الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية هو موقف واضح ضد حرب إسرائيل، وضد قتل الفلسطينيين، وضد جرائم الحرب، وضد القانون الدولي.
وأضاف علينا جميعا ألا نيأس حتى تنتهي هذه الكارثة.

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