الصفدي: يجب علينا جميعا عدم التهاون حتى تنتهي هذا الكارثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدثت اليوم من أجل العدالة.
وأضاف الصفدي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (X)، أن تبني القرار الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية هو موقف واضح ضد حرب إسرائيل، وضد قتل الفلسطينيين، وضد جرائم الحرب، وضد القانون الدولي.
وأضاف علينا جميعا ألا نيأس حتى تنتهي هذه الكارثة.
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