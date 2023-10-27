جيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها في غزة هذه الليلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه“في الساعات الأخيرة كثفنا من القصف في قطاع غزة، كما استهدف سلاح الجو أهدافا تحت الأرض وبنى تحتية بشكل واسع جدا”.
وأضاف أن“القوات البرية ستوسع الليلة من عملياتها البرية إلى داخل قطاع غزة”.
واعتبر أن“الحديث عن صفقة إطلاق سراح أسرى من غزة هو محض شائعات وإرهاب نفسي، والجيش سيواصل العمل بقوة على كل المستويات من أجل تحقيق أهداف الحرب”.
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