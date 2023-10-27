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جيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها في غزة هذه الليلة

10/27/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه“في الساعات الأخيرة كثفنا من القصف في قطاع غزة، كما استهدف سلاح الجو أهدافا تحت الأرض وبنى تحتية بشكل واسع جدا”.
وأضاف أن“القوات البرية ستوسع الليلة من عملياتها البرية إلى داخل قطاع غزة”.
واعتبر أن“الحديث عن صفقة إطلاق سراح أسرى من غزة هو محض شائعات وإرهاب نفسي، والجيش سيواصل العمل بقوة على كل المستويات من أجل تحقيق أهداف الحرب”.

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