إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الأمني بغزة

إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الأمني بغزة
التاريخ
10/27/2023 11:25:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مصادر فلسطينية إن صواريخ مضادة للدروع أطلقت تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة.
كما أفادت أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف وتستخدم رشاشات ثقيلة في استهداف مواقع شمال غربي القطاع.
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