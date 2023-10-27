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إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الأمني بغزة

10/27/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مصادر فلسطينية إن صواريخ مضادة للدروع أطلقت تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة.
كما أفادت أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف وتستخدم رشاشات ثقيلة في استهداف مواقع شمال غربي القطاع.

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