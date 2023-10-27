كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تتصدى حاليا لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج.
وأضافت في بيان مقتضب لها، أن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض بين عناصرها وقوات جيش الاحتلال.
وفي سابق من الجمعة، لدأت قوات برية وبحرية وجوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، بتوسيع عملياتها في قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
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