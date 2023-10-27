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كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج

10/27/2023 11:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تتصدى حاليا لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج.
وأضافت في بيان مقتضب لها، أن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض بين عناصرها وقوات جيش الاحتلال.
وفي سابق من الجمعة، لدأت قوات برية وبحرية وجوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، بتوسيع عملياتها في قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.


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