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المساعدات الأممية.. هندسة جديدة للحصار على غزة

10/27/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم -في تصريح مقتضب، وبعد أقل من 48 ساعة من بدء أشرس جولات العدوان على القطاع، يعلن وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت أنه أمر الجيش بعدم السماح بدخول الوقود أو الغذاء أو الماء إلى غزة، وقال إنه "لن يكون هناك كهرباء قريبا".
في اليوم الخامس عشر من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، دخلت أول قافلة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بعد أسبوعين من رفض الاحتلال المتواصل لدخول أي نوع من المساعدات، لتعيد هذه القافلة إلى الذاكرة الحكاية الطويلة لغزة مع الحصار والمعونات الدولية.
مطار ومعبر وقرار
منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة، أعلنت السلطات المصرية تخصيص مطار العريش في محافظة شمال سيناء لاستقبال المساعدات الدولية الطارئة إلى غزة، ليستقبل المطار حتى تاريخ 24 تشرين الأول(اكتوبر) الحالي ما مجموعه 34 طائرة محملة بـ748.4 طن من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة.
كما وصلت 3 سيارات إسعاف و19 طبيبا، وفقا للبيانات الصادرة عن الهلال الأحمر المصري المكلف باستقبال المساعدات الدولية وتخزينها وإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع السلطات المصرية والأمم المتحدة والاحتلال بوساطة أميركية.
واستقبل مطار العريش منذ اليوم الأول للعدوان مساعدات من دول عربية وإسلامية، إضافة إلى دول أجنبية وهيئات دولية منها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي.
لكن هذه المساعدات بقيت حبيسة المستودعات مع رفض الاحتلال المطلق لدخولها إلى القطاع، وإعلان مصر إغلاق معبر رفح بالجدران الخرسانية، والقصف الذي استهدف المعبر ومحيطه.
ولم تجد المساعدات طريقها إلى غزة إلا في اليوم الخامس عشر من العدوان، الذي تزامن مع ارتكاب الاحتلال مجزرة مستشفى المعمداني وما رافقها من ردود دولية ساخطة، والزيارة التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مصر وتفقده الجانب المصري من معبر رفح.
زفة دولية
القافلة الأولى التي دخلت قطاع غزة، كانت تضم 20 شاحنة، منها 3 شاحنات محملة بمياه الشرب، و3 شاحنات محملة بالأغذية، و14 محملة بالمواد الطبية، وهي في مجموعها تشكل ما نسبته 3 % من الاحتياج اليومي للقطاع، الذي كان يدخله قبل بدء العدوان 600 شاحنة يوميا عبر معبر "كرم أبو سالم".
قوبلت هذه الـ20 شاحنة باحتفاء دولي رسمي، وخطابات انسحبت من المطالبة بوقف العدوان إلى السعي لترسيخ دخول المساعدات كمعيار لقبول مشهد الإبادة الجماعية في غزة.
وأكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أن قافلة المساعدات الأولى التي دخلت إلى غزة "يجب ألا تكون الأخيرة"، معربا عن ثقته بأن "عملية إيصال المساعدات هذه ستكون بداية جهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية من غذاء وماء ودواء ووقود إلى سكان غزة بطريقة آمنة وغير مشروطة ودون عوائق".
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بفتح معبر رفح الحدودي، مضيفة في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" أن عبور المساعدات يشكل "خطوة أولى مهمة من شأنها التخفيف من معاناة الأبرياء".
أين الوقود؟
مع قطع إمدادات الوقود بالكامل عن قطاع غزة، التي كانت تدخل عبر معبر "كرم أبو سالم"، تهاوت احتياطات غزة وقطاعاتها الحيوية، وفي مقدمتها المشافي، من الوقود، مما قاد إلى توقف محطة الكهرباء الرئيسية، واعتماد المستشفيات على المولدات وما تمتلكه من وقود بدأ يتلاشى تدريجيا.
ومع دخول قوافل المساعدات الأممية المحدودة إلى غزة، بقي الحظر على دخول الوقود ساريًا، مما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية، بتوقف المخابز ومحطات تحلية المياه عن العمل، إلى جانب المشافي.
وفي صباح يوم 24 من الشهر الحالي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في إيجازها الصباحي خروج 12 مستشفى و32 مركزًا طبيا عن الخدمة بسبب القصف ونفاد الوقود، قبل أن تعلن وزارة الصحة في ظهيرة اليوم ذاته انهيار القطاع الصحي بالكامل في القطاع.
هندسة الحصار الجديد
أثارت سياسة إدخال المساعدات الإنسانية بالقطّارة ومن دون الوقود استهجان عدد من المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في قطاع غزة، ومنها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي قالت -في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"- إن هذه المساعدات "نقطة في بحر احتياجات غزة، وغير كافية لمواجهة الكارثة الإنسانية".
كما أكد غوتيريش، خلال كلمته في "قمة السلام" بالقاهرة، أن "سكان غزة يحتاجون إلى أكثر بكثير، وأنه من الضروري إيصال المساعدات بكميات كبيرة".
ملامح الطور الجديد من حصار غزة ترسمها السياسة الجديدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع تحت النار، إذ لا تتقاطع عملية إدخال المساعدات مع أي إعلان عن وقف ولو مؤقت لإطلاق النار، أو هدنات إنسانية كما جرى سابقًا في جولات من العدوان التي شهدها قطاع غزة خصوصا عام 2014.
كما تعد سياسة إدخال كميات مقلصة وأعداد محدودة من شاحنات الإغاثة والمساعدات الأممية إلى غزة شكلًا من أشكال هندسة الحصار الجديد على غزة، واستخدامه سلاحا من أسلحة العدوان المتواصل، وشرعنته عبر الإيحاء بأن الاحتلال لا يحاصر القطاع، ويسمح بدخول المساعدات إليه في ظل حرب الإبادة المتواصلة. - (وكالات)

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