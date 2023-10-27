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وحشية الاحتلال تنشر الموت بكل مكان في غزة

10/27/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






عواصم- كثف الاحتلال غاراته على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري للاحتلال في أي لحظة.
ويشهد القطاع قصفاً هو الأعنف منذ بداية العدوان.
كذلك ذكر تلفزيون فلسطين أن قطاع غزة يشهد قصفاً غير مسبوق بحراً وبراً وجواً.
وافادت مصادر إعلامية بتحرك دبابات للاحتلال على طول الحدود الشمالية للقطاع وسط هجمات غير مسبوقة.
وذكرت مصادر محلية في غزة أن دبابات الاحتلال تقدمت نحو غزة من محور بيت حانون شمالي القطاع.
وأضافت أنه سمع أصوات اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية لقطاع غزة.
ويهاجم جيش الاحتلال مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.
انقطاع الإنترنت بشكل كامل
 وقال المركز الفلسطيني للإعلام، أمس، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.
لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها، إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.
وذكر مرصد "نت بلوكس" المتخصص في رصد انقطاعات الانترنت حول العالم انقطاع خدمات الإنترنت بالكامل بالقطاع وأن منظومة الاتصالات في غزة انهارت.
وفي السياق ذاته أكدت شركة جوال الفلسطينية للخلوي انها لم تعد قادرة على تقديم الخدمة مع القطاع.
وقالت الشركة إن الغارات الجوية اسهمت في تدمير المسارات الدولية التي تربط غزة بالعالم الخارجي بحيث لم يعد بالإمكان الربط بشبكة الانترنت العالمية.
ومع انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة يغرق القطاع في ظلام رقمي كامل يضاف إلى معاناة أهلها بانقطاع خدمات الماء والكهرباء وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة في وقت تتسارع فيه الأحداث باتجاه الاجتياح البري للقطاع.
كما ويضاف ذلك إلى الهجمة الشرسة من قبل الشركات التقنية العالمية الأميركية التي تناصر الاحتلال في حربها المتوحشة التي تحارب فيها المحتوى الفلسطيني في العالم الرقمي لحجب الحقائق عن جرائم الاحتلال.
وأعلنت حركة حماس انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واتهمت الاحتلال بالقيام بذلك "لارتكاب مجازر"، وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال يقوم "بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع".
غارات غير مسبوقة
 ومع انقطاع الاتصالات تعرض محيط مجمع ناصر الطبي لقصف عنيف، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات، وسط مخاوف من تعرض مستشفى الشفاء لقصف مماثل.
ورصد وصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء أصيبوا جراء القصف على مناطق عدة في القطاع، مما أدى إلى حدوث فوضى جراء انقطاع الإنترنت والاتصالات، وعدم قدرة الطواقم على التواصل فيما بينها.
في حين أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انقطع عن الاتصال بغرفة عملياته في القطاع بشكل كامل.
كما، أوقعت موجة جديدة من غارات الاحتلال المزيد من الشهداء في مناطق مختلفة بينها خان يونس ومخيم جباليا، ودمرت المزيد من المنازل والمساجد في القطاع المحاصر.
ومنذ 3 أسابيع يكافح أهل غزة بحثاً عن مراكز آمنة تأويهم، أو مستشفيات تداويهم بينما يتواصل القصف العنيف والغارات المكثفة على القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.
فيما، كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية أمس في مؤتمر صحفي أن المنظمة تلقت تقديرات بأنه ما تزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد الشهداء.
وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على سؤال حول عدد الشهداء في غزة "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه ما يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".
الى ذلك، اتهمت وكالات إغاثة، الاحتلال باستخدام المجاعة كسلاح حرب مع تراجع عدد قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وشكوى السكان من النقص المتزايد في الغذاء والماء.
وقالت وكالات الإغاثة أن المخابز تعرضت للقصف في الغارات الجوية.
وقالت منظمة "أكشن إيد" في بيان بانه يتم استخدام المجاعة كسلاح حرب حيث تظل المخابز هدفاً للقصف العشوائي، مشيرة إلى أن القطاع يواجه نقصاً حاداً في الوقود.
في موازاة ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن عشرة مخابز تعرضت لضربات جوية في الأسبوع الماضي.
وقالت وكالات الإغاثة إن ثلاثة مخابز أغلقت أبوابها أيضاً بسبب نقص الوقود، ومن المرجح أن تفعل ذلك.
بدورها، كشفت ريهام الجعفري، من منظمة "أكشن إيد" "نرى المخابز تتعرض للقصف بينما يصطف المدنيون كل يوم للحصول على الطعام لعائلاتهم". وتابعت "أولئك الذين نجوا من القصف قد يموتون من الجوع بدلاً من ذلك".
جرائم حرب
 وبينما تستمر مجازر الاحتلال بحق المدنيين، أكدت منظمات الأمم المتحدة أن غزة تتعرض لعقاب جماعي وكارثة إنسانية، وعدت ذلك جريمة حرب.
من جهتها، أعربت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني عن قلقها من أن "جرائم حرب" ارتكبت في العدوان على غزة.
وقالت ".. قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة.
أتى ذلك، بعدما حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، بوقت سابق أمس من أن الكثيرين في القطاع سيموتون جراء الحصار القاسي.
ومنذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الحالي فرض الاحتلال حصارا مطبقا على غزة مانعا دخول المياه والسلع والوقود، وقاطعا الكهرباء ومياه الشرب، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة.
وتسبب عدوان الاحتلال وغاراته العنيفة على القطاع باستشهاد 7415، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.
قصف عسقلان وأسدود
 في المقابل، أطلقت كتائب القسام رشقة صواريخ باتجاه عسقلان وأسدود حيث دوت صفارات الإنذار، كما طالت الصواريخ تل أبيب.
وأعلنت حركة حماس أنها أطلقت "رشقات صاروخية" في اتجاه الاحتلال، رداً على القصف الكثيف الذي يتعرض له شمال قطاع غزة.
وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس عبر تلغرام "رشقات صاروخية في اتجاه الأراضي المحتلة ردا على المجازر بحق المدنيين" الفلسطينيين.
الى ذلك، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس أنها أحبطت محاولة إنزال لقوات الاحتلال على شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة، ووجهت ضربات صاروخية إلى تل أبيب خلفت 3 جرحى من المحتلين.
وقالت كتائب القسام في بيان إن مقاتليها اكتشفوا محاولة الإنزال التي جرت فجر أمس، واشتبكوا مع قوة الاحتلال، "مما استدعى تدخل سلاح الجو للمحتل الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر".
قصف تل أبيب
 في تطور ميداني آخر، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب بدفعتين من الصواريخ أمس الجمعة ردا على المجازر ضد المدنيين في غزة.
فيما، اصيب 6 مستوطنين جراء القصف على تل أبيب، وأظهرت صور إصابة مبنى في المدينة وتصاعد الدخان منه.
كما، سقط صاروخ بين يافا وتل أبيب من دفعة الصواريخ الثانية التي أُطلقت من قطاع غزة.
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ووسط المناطق المحتلة في العام 48 والمناطق المتاخمة للحدود مع غزة.
وفي اليومين الماضيين، قصفت كتائب القسام مدينة إيلات على البحر الأحمر بصاروخ "عياش 250"، ومدينة حيفا بصاروخ "آر 160". وفي إطار معركة طوفان الأقصى التي بدأت في 7 الشهر الحالي، أطلقت المقاومة الفلسطينية آلاف الصواريخ على الاحتلال.-(وكالات)

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