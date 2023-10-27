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الجهاد الإسلامي: قطع الإنترنت عن غزة يهدف إلى التعمية على تصعيد خطير

10/27/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا وقالت فيه " تزامناً مع العدوان البري ضد قطاع غزة، نشط العدو باستخدام مواقع وحسابات وهمية ومزيفة، بعضها باسم نشطاء ومؤثرين فلسطينيين، هدفها نشر الفتنة الداخلية، وبث الإشاعات والعمل على إحباط الحاضنة الشعبية للمقاومة، في وقت عزل فيه العدو غزة عن الاتصال بالعالم".

وتابعت بالقول " إقدام العدو على عزل غزة عن العالم، عبر قطع الاتصال معها، ولا سيما شبكة الانترنت، يهدف إلى التعمية على تصعيد خطير لمزيد من جرائم الإبادة التي يعد لها، وخصوصاً بعد تلويحه باستهداف المستشفيات".

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