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إسرائيل: لن نوقف إطلاق النار ونرفض قرار الأمم المتحدة

10/27/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن إسرائيل ترفض دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وعازمة على القضاء على حماس.

وكتب كوهين في قناته على "تليغرام"، "نرفض بشكل قاطع الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار (دعوة دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار)، وعازمون على القضاء على حماس كما فعل العالم مع النازيين وداعش".

ودعا قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وكالات

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