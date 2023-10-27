حماس للغد: أشلاء جنود الاحتلال ستبتلعها أرض غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا
أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، عزت الرشق، أن كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها وهي تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات.
وأضاف الرشق في تصريح خاص للغد، "أشلاء جنود الاحتلال ستبتلعها أرض غزة".
وتابع، " كما انتصرت المقاومة في ٧ أكتوبر ستنتصر عليه في كل المعارك، وستحبط توغلاته سواء كانت محدودة أو واسعة".
وأكد، " لن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أي انجاز عسكري".
MENAFN27102023000072011014ID1107321310
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.