Saturday, 28 October 2023 08:13 GMT

حماس للغد: أشلاء جنود الاحتلال ستبتلعها أرض غزة

10/27/2023 11:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا






أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، عزت الرشق، أن كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها وهي تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات.

وأضاف الرشق في تصريح خاص للغد، "أشلاء جنود الاحتلال ستبتلعها أرض غزة".

وتابع، " كما انتصرت المقاومة في ٧ أكتوبر ستنتصر عليه في كل المعارك، وستحبط توغلاته سواء كانت محدودة أو واسعة".

وأكد، " لن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أي انجاز عسكري".

MENAFN27102023000072011014ID1107321310

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث