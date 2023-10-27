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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تحاول فرض قيود على إسرائيل

10/27/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تحاول فرض قيود على إسرائيل، في وقت يوسع فيه الإسرائيليون عمليتهم العسكرية في غزة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي في إفادة صحفية إنه لن يعلق على العملية البرية الإسرائيلية الموسعة. لكنه ذكر أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأضاف "لا نرسم خطوطا حمراء لإسرائيل".

وتابع أن الولايات المتحدة تواصل مع إسرائيل بحث أهداف عمليتها والحاجة إلى حماية المدنيين في غزة والجهود الرامية لإعادة الرهائن الإسرائيليين والحاجة إلى دراسة ما الذي سيأتي بعد العمليات البرية في غزة. وكالات



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