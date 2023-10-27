البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تحاول فرض قيود على إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تحاول فرض قيود على إسرائيل، في وقت يوسع فيه الإسرائيليون عمليتهم العسكرية في غزة.
وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي في إفادة صحفية إنه لن يعلق على العملية البرية الإسرائيلية الموسعة. لكنه ذكر أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأضاف "لا نرسم خطوطا حمراء لإسرائيل".
وتابع أن الولايات المتحدة تواصل مع إسرائيل بحث أهداف عمليتها والحاجة إلى حماية المدنيين في غزة والجهود الرامية لإعادة الرهائن الإسرائيليين والحاجة إلى دراسة ما الذي سيأتي بعد العمليات البرية في غزة. وكالات
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