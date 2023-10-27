احتجاجات ليلية في باريس دعما لغزة
التاريخ
10/27/2023 11:25:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت العاصمة الفرنسية باريس ليلة الجمعة، احتجاجات ليلية دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف، في انتهاك واضح لكل المواثيق القانونية والإنسانية.
وخرج المتظاهرون في إحتجاجات ليلية بمدن فرنسا دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كل مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب. وكالات
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