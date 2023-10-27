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احتجاجات ليلية في باريس دعما لغزة

10/27/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهدت العاصمة الفرنسية باريس ليلة الجمعة، احتجاجات ليلية دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف، في انتهاك واضح لكل المواثيق القانونية والإنسانية.

وخرج المتظاهرون في إحتجاجات ليلية بمدن فرنسا دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كل مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب. وكالات



























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