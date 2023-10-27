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البعد الإنساني للحرب

10/27/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الحروب بشعة وسيئة مهما كانت أسبابها ومسوغاتها. أشد ما يؤلم فيها التكلفة الإنسانية التي يتكبدها المدنيون والضعفاء من أطفال وشيوخ ونساء. الدول التي حباها الله بقيادات حكيمة هي التي تتجنب الحروب وتحاول حل مشاكلها دون خوضها. الدول تجهز نفسها ليوم الحرب للدفاع أمام الاعتداءات، وتنفق الأموال الطائلة لتجهيز جيوش قد تحتاجها في يوم ما، وهذا يكون عادة على حساب أولويات أخرى. لم يكتب عن شيء بالتاريخ الإنساني كما كتب عن ظاهرة الحرب. العالم والعلم ما يزالان يحاولان فهم أسباب وتداعيات وطرق تجنب الحروب دون نجاحات نهائية للحظة.
سبب هذه المقدمة هو الحرب الدموية الدائرة في غزة ذات التكلفة الإنسانية الباهظة. المدنيون، أطفالا وشيوخا ونساء، يذهبون أشلاء ممزقة نرى البكاء والعويل والألم وقد ملأ الدنيا. قلة من العالم والإعلام العالمي ترى ذلك الآن، لكن مع مرور الوقت وتعاظم التكلفة سيكون لا مفر من الوقوف أمام ما يحدث بضمير حي. العالم سيفقد صبره شيئا فشيئا لأنه لن يتحمل هذه التكلفة الإنسانية الباهظة، وسيطالب بوقف إطلاق النار. الجبهة الإنسانية ستفرض نفسها على الجميع وستخلق أجواء سياسية مغايرة لما نراه الآن.
ليس في وارد إسرائيل الحديث أو الاستماع عن أي تكلفة إنسانية. كل ما تريده هو الانتقام وترسيخ معادلات الردع من جديد. أصوات قليلة عاقلة تتحدث وتتساءل عن أي ردع تتحدث إسرائيل والمعركة ليست جيشا لجيش بالمعنى العسكري للكلمة، وبالتالي فمعادلة الردع لن تتحقق بالمعنى الذي يفهمه العسكريون. أما وقف الهجمات من غزة، فهذا معناه إعادة احتلالها بالمعنى الحرفي للكلمة، وهو أمر يبدو خيالا عسكريا وأمنيا وليس بوارد احد، والحديث عن خروج قيادات حماس من غزة لا يعني بالضرورة انتهاء حماس هناك لا عسكريا ولا سياسيا. كل هذه الأمور بديهيات لأي عاقل يتابع ويعرف ما يجري، والغضب الذي يتملك العالم الآن والحروب لن تجلب الأمن ولا السلام أو الاستقرار ولا الردع.
الحل لا بد وأن يكون سياسيا، في جيرة سلمية بين دولة فلسطينية تنظم شؤونها، بما في ذلك الأمنية وبين إسرائيل، تماما كما هو الحال بينها وبين مصر والأردن. هذا ما يقوله العقل والمنطق لأن به تقرر مؤسسات شؤونها الخارجية والأمنية الفلسطينية، وبها يشعر الفلسطينيون انهم حصلوا على حقهم في تقرير المصير والكرامة الوطنية. إنها الحكمة التي نحتاجها تلاشت الآن بسبب الغضب العالمي العارم تجاه ما حدث في إسرائيل، لكن عندما تهدأ غبار المعارك العسكرية، سيدرك أي عاقل أن الاشتباك السياسي والحل التفاوضي مهما بلغت صعوبته هو الذي سيجلب الأمن والسلام والاستقرار والردع. إمعان اليمين واستعلاؤه على حقوق الفلسطينيين كان يبدو أمرا سهلا مستداما، لكن الأردن حذر دوما أن ذلك غير مستدام وأن الجمر تحت الرماد، وأن الوضع سيستمر بالانفجار بين الحين والآخر. الحكمة والعقل هما اللذان سيجلبان السلام والأمن والاستقرار وليس الحرب والانتقام والمزيد من الدماء.

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