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مسيرات الدعم تتواصل نصرة لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال

10/27/2023 11:23:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فريق "الغد"






محافظات - شهدت عدة مدن بالمحافظات تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة أمس، بمشاركة آلاف المواطنين، تنديدا بالجرائم التي يواصل ارتكابها جيش الاحتلال الصهيوني بحق أبناء قطاع غزة.
ودعا المشاركون، في المسيرات والوقفات، الى التحرك الفوري والعاجل لوقف الحرب على غزة، لأن قوات الاحتلال تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالحروب والتي تحمي المدنيين والمصابين وتوفر لهم الدواء والماء والكهرباء والمواد التموينية وجميع أسباب الحياة.
وأكد المشاركون أن شعب غزة لن يقتلع من أرضه ولن يهجر مهما تمادت آلة الحرب الصهيونية في استخدام كل الأسلحة، بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا.
واعتبروا الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية، شريكة بجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال على البشر والشجر والحجر في غزة.
وحيوا صمود المقاومة وثبات شعب غزة على أرضه، راميا وراء ظهره كل دعوات التهجير والنزوح القسري.
وثمنوا مواقف الأردن، قيادة وشعبا، في نصرة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن غزة وبذل كل الجهود الممكنة لوقف الحرب الهمجية عليها وإتاحة المجال لإيصال المساعدات العاجلة والضرورية لها.
وطالب المشاركون بضرورة وقف العدوان، وكسر الحصار وإدخال المساعدات لأهل القطاع دون قيود أو تأخير، مؤكدين أن ما يحدث في غزة تعدى الجرائم والمجازر، فيما يواصل العالم التعامي عما يجري.
ونظمت فاعليات شعبية ونقابية بالعقبة مسيرة تضامنية، انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط المدينة وجالت شوارعها، ندد خلالها المشاركون بالعدوان الصهيوني الجبان على قطاع غزة.
وحيا المشاركون بالمسيرة صمود الشعب الفلسطيني، مرددين هتافات ورافعين شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية.
وطالبوا بكسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر، منددين بالوقت ذاته بالصمت العالمي تجاه ما يجري من جرائم إنسانية بحق الأهل في فلسطين.
وثمن المشاركون موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من القضية الفلسطينية، مؤكدين وقوفهم خلف الجيش والأجهزة الأمنية وتأكيد الوصايا الهاشمية على القدس.
كما أكدوا على وقوف الأردن بمختلف مكوناته مع الأشقاء في فلسطين، لافتين إلى أن الأردن هو الرئة الثانية للأهل في فلسطين.
وابتهل المشاركون، في نهاية المسيرة، بالدعاء إلى الله بأن يحفظ المقدسات والأهل في فلسطين والأردن.
وفي السلط، نظم حزب "إرادة" وقفة تضامنية مع قطاع غزة، بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الكبير.
وعبر الحزب، في فعاليته التي شهدت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في غزة، عن "التضامن ووحدة الحال مع فلسطين، والتنديد بآلة القتل الصهيونية وبمجرمي الحرب ومن يدعمهم".
كما عبر عن الدعم والتقدير للموقف الأردني الصلب والمشرف قيادة وشعبا.
وانطلقت مسيرة حاشدة في مخيم البقعة، تضامنا مع قطاع غزة.
وطالب المشاركون في المسيرة بوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية دون قيود أو إبطاء.
كما هتف المشاركون لصمود أهالي القطاع في وجه المجازر التي يواجهونها كل يوم، مشيدين في الوقت ذاته بأداء المقاومة.
وفي الكرك، شهدت المحافظة تنظيم ثلاث وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.
ونظمت بلدية الكرك وفاعليات حزبية ونقابية وشعبية، وقفة في ساحة الشهداء بالقرب من قلعة الكرك.
كما نظمت وقفة تضامنية في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، بمشاركة فاعليات شعبية. وفي المزار الجنوبي، نظم نشطاء وقفة تضامنية مع الأهل في فلسطين ورفضا لعدوان جيش الاحتلال الصهيوني على الأشقاء في غزة.
ورفعت في الوقفات الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات، التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.
ففي وقفة بلدية الكرك، أكد المتحدثون فيها ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الصهيوني المدان، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات.
وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة "إن ما يجري من اعتداء إجرامي بحق الشعب الشقيق يجب أن يدفعنا جميعا لأن ندعو الأنظمة العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه، ناهيك عن قطع كل أشكال العلاقات العربية مع إسرائيل وطرد السفراء للدول التي تقيم علاقات مع الكيان الغاصب فورا وبلا تأخير احتراما لدم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل".
وأشار الدكتور يوسف الحباشنة، إلى أن الأردنيين جميعا يقفون صفا واحدا بمواجهة العدوان الذي يهدف بكل وقاحة الى تصفية الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة بموافقة حكومات دول غربية، داعيا على تكاتف كل الجهود الرسمية والشعبية حرصا على سلامة الوطن.
وأكد المهندس عمار هلسا، أن الأحزاب والنقابات بالكرك تعبر عن موقف كل أبناء الكرك الرافض للعدوان والمساند للشعب الفلسطيني الشقيق.
وانطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام ساحة مسجد مخيم مادبا، مسيرة تضامنية مع أبناء قطاع غزة باتجاه وسط المدينة، ندد المشاركون فيها بالعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وهتف المشاركون بالمسيرة بعبارات حيت صمود الأشقاء في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الوحشي، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وطالب المشاركون في المسيرة والذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، بتدخل دولي لإيقاف المجازر الصهيونية بحق أبناء غزة، مستنكرين صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان على المواطنين الأبرياء والمستشفيات والمدرس بالقطاع وما ارتكبه جيش الاحتلال من جرائم نكراء باعتدائه على المستشفى المعمداني واستهدافه الأطفال والنساء والشيوخ بأسلوب العقاب الجماعي.
كما نظمت بلدية ذيبان الجديدة، وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة ضد العدو الصهيوني الغاشم، تحت عنوان "وقفة تضامنية قبيلة بني حميدة".
وبدأت الوقفة التي تعانق بها الشماغ الأردني بالكوفية الفلسطينية، بالوقوف دقيقة صمت، وقرأ المشاركون الفاتحة على أرواح شهداء غزة، منددين بالعدوان والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة آلاف الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبين المجتمع الدولي وكافة الضمائر الحية، بالضغط على العدو المحتل، لوقف عدوانه على غزة الذي يشكل اختراقاً للمعاني الإنسانية وإبادة جماعية ترتكب بحق الشعب الأعزل.
وأكد المتحدثون في الوقفة، وقوفهم خلف جلالة الملك ودعمه المطلق ومواقفه الثابتة والحازمة حيال القضية الفلسطينية، ومواقفه المشرفة التي تمثل الأردنيين جميعاً في دعم أهل غزة في مواجهة الظلم والعدوان الصهيوني الغاشم.
وتبرعت بلدية ذيبان الجديدة بمبلغ 5 آلاف دينار لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف ويلات الحرب القائمة في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء القطاع، وفق ما أعلن عنه رئيس البلدية نصر الرواحنة.
وخرج آلاف المواطنين في مسيرات انطلقت من مناطق مختلفة في إربد، نظمتها أحزاب وفاعليات شعبية ونقابية وشبابية ونسائية، للتنديد باستمرار العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة واستمرار الصمت العربي.
واستنكر المشاركون في المسيرات، استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل.
وحيا المشاركون صمود غزة أمام هذا العدوان الغاشم، ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لوقف وردع غلو قوات الاحتلال المدعومة أميركيا.
وطالب المشاركون المقاومة بمزيد من الرد على جرائم الاحتلال، مستنكرين في هتافاتهم الصمت العربي الدولي، وعدم تقديم موقف جاد وحازم تجاه ما تتعرض له غزة من مجازر.
كما طالب المشاركون، بإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان والقواعد الأجنبية وإلغاء معاهدة السلام وطرد سفير دولة الاحتلال من عمان وقطع العلاقات معها كأقل ما يمكن تقديمه للأهل في فلسطين.
وشارك آلاف المواطنين في مدينة معان بوقفة احتجاجية حاشدة، أقيمت أمام مسجد معان الكبير، تحت شعار "تضامنا مع غزة العزة وانتصارا لفلسطين وتنديدا بحرب الإبادة والتهجير الصهيونية واعتزازا بالمقاومة وإنجازات طوفان الأقصى".
وردد المشاركون في الوقفة التضامنية التي نظمتها فاعليات شعبية وشبابية، وبمشاركة من مختلف القوى السياسية في المدينة، هتافات تحيي قطاع غزة والفصائل الفلسطينية المقاومة، من بينها: "من معان تحية لغزة الأبية"، "اضرب صواريخ القسام لا تخلي الصهيوني ينام"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
كما أكد المشاركون في هتافاتهم على مواصلة المقاومة حتى النصر، ومشددين على أن فلسطين لا تتحرر إلا بالقوة لأنها أخذت بالقوة.
كما وردد المشاركون بهتافات تشيد بالمقاومة الفلسطينية وانتصاراتها، مطالبين بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وطرد سفيرها، وقطع العلاقات، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، مؤكدين حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم أمام الاحتلال الصهيوني.
وهتف المشاركون ضد اتفاقيتي "وادي عربة" و"الغاز".
وندد عدد من المتحدثين، بشدة، الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، والتي تسببت في سقوط الآلاف من الضحايا الأبرياء.
وأكدوا دعمهم ونصرتهم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وطالبوا بوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين.
كما عبروا عن تضامنهم الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي، ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبوا، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية ووقف الاعتداءات والمجازر الجماعية على المدنيين الأبرياء واحترام المواثيق الدولية، في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مساءلة أو ردع أو محاسبة.
ودعا المشاركون، الأمة العربية والإسلامية، إلى الوقوف صفا قويا إلى جانب الإخوة في غزة الذين ظلوا وما يزالون ينافحون للوصول إلى انتزاع الحقوق المسلوبة.

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