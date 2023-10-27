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158 نشاطا متاحا للعمل سحابيا - جريدة الوطن السعودية

10/27/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al Watan) مع وضع وزارة الشؤون البلدية والقروية اشتراطات للمتاجر السحابية، وترخيصها بشكل رسمي منذ بداية العام الجاري، تحولت العديد من المشاريع للنموذج السحابي، بما فيها المشاريع القائمة التي مرت بتعثرات في أعمالها، لتجد في ترخيص المشاريع السحابية خطوة لإنقاذها من التعثر، حيث تشمل الأنشطة السحابية 158 نشاطا، خصوصا مع تميز المملكة بتقديم الخدمات السحابية والاستثمار فيها بشكل كبير، حيث يقدر أن يصل حجم سوق الخدمات السحابية بالمملكة في 2025 إلى 19 مليار ريال، مما يجعل البيئة التقنية مهيئة للانتقال لهذا النوع من نماذج العمل.
ومع نمو النموذج السحابي، لجأت مشاريع أخرى لاستخدام نموذج هجين بين التقليدي والسحابي، بحيث تقدم عددا من الخدمات بالمنشأة، وخدمات أخرى تقدمها سحابيا بعد الحصول على ترخيص لتقديمها، مما أظهر نماذج جديدة للمشاريع القائمة بالمملكة تتميز بالتنوع والمرونة في خدمة المستفيدين.
استقبال الطلبات عن بُعد
أبان الخبير والمدرب في التجارة الإلكترونية حسين الحاجي لـ((الوطن)) أن أغلبية المطاعم الآن تستقبل الطلبات عن بُعد، وتقدم خدمة التوصيل، وهذا يختلف عن فكرة المطبخ السحابي، حيث يوجد المطعم في السوق، ويعتمد بنسبة كبيرة أو قليلة على استقبال العملاء بالموقع، وخدمتهم في صالة الطعام، ويقدم خدمة الطلبات عن بُعد بشكل جزئي وليس كليا. في حين تقوم فكرة المطبخ السحابي على عدم الوجود أمام العملاء إلا في المنصات الإلكترونية فقط، وتقتصر الطلبات وخدمة العملاء على النمط الإلكتروني أيضا، لذلك فالمطابخ السحابية ليست نموذجا يهدد وجود المطاعم أو العكس، نظرا إلى أن كل نموذج من نماذج الأعمال هذه يلبي احتياجا معينا من احتياجات العملاء.
الإنتاج فقط
أضاف الحاجي: مما يساعد على الإقبال على هذا النمط من الأعمال قدرة طاقم المشروع على صب الجهد في الإنتاج فقط، حيث لا يصل العملاء للموقع، إذ لا حاجة لكثير من المهام المتعلقة باستقبال العملاء وخدمتهم، وتخصيص مكان لهم، وموظفين للعناية بهم باستمرار. ففي مساحة عمل مغلق، لا هناك جهد إلا في تلبية الطلبات، وما يتصل بها من أنشطة رئيسية، مما يختصر الوقت والجهد، ويساعد في تلبية عدد طلبات أكبر خلال وقت العمل، وما ينتج عن ذلك من توفير تكاليف كثيرة كانت تذهب في إيجار وتجهيز المكان وخدماته، من ديكور وأثاث ومرافق ومصاريف تشغيل وصيانة وعناية، كل ذلك ساعد (في بعض التجارب) على أن تعمل عدة مشاريع من المطابخ السحابية في مساحة عمل مشتركة واحدة، مما يسهم أكثر في توفير التكاليف، إذ لا يشترط في نموذج المطبخ السحابي أن تستقل كل منشأة بمساحة عمل خاصة ومنعزلة.
نظر العملاء
استطرد الحاجي: ((في المقابل، سينعكس ذلك على بذل جهد أكبر في التسويق، حيث لا يوجد المطعم أمام نظر العملاء في السوق والشارع، وسيعوض ذلك ببذل المزيد من الجهد تسويقيا، ليوجد أمامهم في شاشات الأجهزة الذكية عبر مختلف قنوات التسويق الرقمي (منشورات التواصل الاجتماعي والإعلانات المروجة والظهور والإعلان في محركات البحث والوجود في تطبيقات المطاعم، وما إلى ذلك). إجمالا، يمكن اعتبار المطابخ السحابية أقدر على توفير بعض المصاريف، وتلبية عدد أكبر من الطلبات مع اختصار الوقت والجهد وتقليل الهدر، واستغلال المساحات. ويبقى نجاح المشروع من عدمه خاضع للعديد من العناصر الأخرى التي تؤثر في هذه المعادلة مثل المنتج والأسعار وحسن الإدارة وقوة التسويق والمرونة في التعديل والاستجابة للتغيرات، وصناعة تجربة عميل متكاملة من الطلب حتى التسلم، تُغني العميل عن الحاجة للوجود في المطعم بنفسه)).
قناة تجارية إضافية
من جهة أخرى، أكد المدرب والخبير في التجارة الإلكترونية سعود الحسين أن من بين المشاريع السحابية في السعودية حاليًا المطاعم والمقاهي والمكتبات، وكل المشاريع التي ليست لها فروع، وهي مجرد مواقع إلكترونية، وتقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية، وهي ليست بديلة عن المحلات، وإنما جزء من السلسلة التجارية الحديثة، ومكمل وقناة تجارية إضافية، ولها جدواها، وللمحلات القائمة جدوى مقاربة ومختلفة في الوقت نفسه، وكلاهما مكملان لبعضهم البعض، مبينًا أن المشاريع السحابية قد تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتكاليف التجهيزات الأولية، سواء من مطابخ أو محلات، ومن أسباب اللجوء إليها سرعة بدء المشروع، وتوافر الأدوات واكتمالها، وتوافر المساحة المطلوبة وسلاسل الإمداد، فالمختص يركز في تخصصه، لافتا إلى أن الخدمات والمحال والمطابخ السحابية ازداد عدد وجودها في الآونة الأخيرة بعد إصدار تشريعاتها من الجهة المختصة.
ليست بديل التقليدي
شدد الخبير في التجارة الالكترونية ذيب غنما أن المشاريع السحابية ليست بالضرورة بديلة عن المحلات التقليدية، لكنها تُعد إضافة قيمة، تُسهم في توسيع نطاق العمل، والوصول لفئات أكبر من العملاء، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون المشاريع السحابية ذات جدوى اقتصادية أكبر بفضل تقليل التكاليف المرتبطة بإيجار المساحة والعمالة، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى عملاء على مستوى وطني أو حتى عالمي. ومن بين أسباب اللجوء إليها: تقليل التكاليف، والقدرة على التحكم الأفضل في التوريد والتوزيع، والوصول السريع للعملاء عبر التطبيقات ووسائط التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك إقبالا متزايدا على هذا النوع من المشاريع، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة ((كوفيد-19)) التي أكدت أهمية البيع والشراء عبر الإنترنت، حيث تتضمن أساليب تسويق هذه المشاريع استخدام وسائط التواصل الاجتماعي، وإعلانات مدفوعة، والتسويق المؤثر.
اشتراطات المتاجر السحابية
تشمل المتاجر السحابية المنشآت التجارية التي تقع على شوارع تجارية، وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، بحيث تُسوق سلعها عبر المواقع والتطبيقات التجارية الإلكترونية، وتُسلم السلع والبضائع لعملائها عن طريق وسيط، سواء كانت تعمل بنشاط تجارة التجزئة أو محلات الأغذية والمشروبات أو المطاعم، حيث يبلغ عدد الأنشطة المسموح بها 158 نشاطا.
وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية على وضع اشتراطات لها، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وإيجاد نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية. وتتضمن الاشتراطات الجديدة لمتطلبات الترخيص استيفاء نموذج عمل جديد للسماح للمنشآت الصغيرة بالعمل داخل المجمعات، شريطة أن يكون هناك تجانس في الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيس. كما تشتمل الاشتراطات على متطلبات فنية لمنطقة التسليم والتسليم التي يشترط أن تكون في مقدمة المتجر، واستراحة للعاملين ودورات المياه، ومنطقة للفرز والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى اشتراطات إنشائية خاصة بالمبنى، وجدران وواجهة وأرضيات وسقف للمتجر، فضلا عن التكييف والتهوية والتمديدات الكهربائية والإضاءة والأمن والسلامة وكفاءة الطاقة.

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