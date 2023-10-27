مشاركة خليجية لفن النهمة في واجهة الدمام البحرية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي عزم الهيئة باستمرارية مهرجان النهام، وإقامته سنوياً في موعد ومكان ثابت؛ ليكون أصلاً من الأصول الثقافية في المنطقة الشرقية، ونقطة جذب للزوار والسواح من مختلف العالم.
منوهاً أن هذه الرؤية هي بتوجيه من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.
جاء ذلك في كلمة افتتاح مهرجان النهام الذي أقيم مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، في الواجهة البحرية لمدينة الدمام، بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير. مهرجانات نوعية
وأوضح: نحن في هيئة المسرح والفنون الأدائية معنيون بالاحتفاء بكل أنواع التراث والفنون في بلادنا، وقد عمدنا لأجل ذلك إقامة مهرجانات نوعية، ذات قيمة تراثية، بالإضافة لكونها وسيلة تعليم للأجيال القادمة لمعرفة هذا التراث العميق.
التراث الجبلي
وأكمل "بدأنا بمهرجان قمة للفنون الأدائية في عسير العام الماضي بنسخته الأولى، حيث تم استقطاب فرقاً من كافة المناطق الجبلية في بلادنا للمشاركة، فيما كررنا المهرجان هذا العام بنسخته الثانية وبمشاركة 14 فرقة مهتمة بالفن الجبلي من مختلف العالم، كما نعتزم في يناير القادم أن نقدم نسخة جديدة للمهرجان ذاته ليضم عدداً أكبر من المشاركات الدولية والعالمية المهتمة بالفنون التراثية الجبلية". مشاركة خليجية
وعن مهرجان النهام قال" مهرجان النهام في الشرقية، هو المهرجان الثاني في سلسلة المهرجانات النوعية الوطنية، واستهدفنا منه الاحتفال بفن النهمة وهو يمثل التراث البحري المشترك بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى ذلك كانت مشاركة نخبة من الفرق الادائية الخليجية من البحرين، قطر، عمان، الكويت، والإمارات لهم كل الشكر لتلبيتهم هذه الدعوة للمشاركة معنا في هذا المهرجان الذي نأمل أن يستمر ويتطور وأن يكون مصدر إلهام للفنانين والمبدعين سوآء من بلادنا ومن الأشقاء من دول الخليج". فعاليات وأركان
وكان مهرجان النهام قد حظي في حفل الافتتاح بحضور كبير من المواطنين والوافدين والمقيمين من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، ويضم المهرجان عددًا من الأركان منها ركن الفنطاس "منطقة القراءة"، وركن السردال" الممرات التاريخية"، و ركن السالية" القبة"، وركن الفريج " لمشاركة النهامين"، والجالبوت " السفينة " فضلاً عن أركان التصوير، والمعارض، والأسر المنتجة، ومن بين الفعاليات عروض مسرحية، فيلم النهمة، ومسابقات.
MENAFN27102023000089011017ID1107321301
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.