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مشاركة خليجية لفن النهمة في واجهة الدمام البحرية - جريدة الوطن السعودية

10/27/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي عزم الهيئة باستمرارية مهرجان النهام، وإقامته سنوياً في موعد ومكان ثابت؛ ليكون أصلاً من الأصول الثقافية في المنطقة الشرقية، ونقطة جذب للزوار والسواح من مختلف العالم.
منوهاً أن هذه الرؤية هي بتوجيه من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.
جاء ذلك في كلمة افتتاح مهرجان النهام الذي أقيم مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، في الواجهة البحرية لمدينة الدمام، بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.
مهرجانات نوعية
وأوضح: نحن في هيئة المسرح والفنون الأدائية معنيون بالاحتفاء بكل أنواع التراث والفنون في بلادنا، وقد عمدنا لأجل ذلك إقامة مهرجانات نوعية، ذات قيمة تراثية، بالإضافة لكونها وسيلة تعليم للأجيال القادمة لمعرفة هذا التراث العميق.
التراث الجبلي
وأكمل "بدأنا بمهرجان قمة للفنون الأدائية في عسير العام الماضي بنسخته الأولى، حيث تم استقطاب فرقاً من كافة المناطق الجبلية في بلادنا للمشاركة، فيما كررنا المهرجان هذا العام بنسخته الثانية وبمشاركة 14 فرقة مهتمة بالفن الجبلي من مختلف العالم، كما نعتزم في يناير القادم أن نقدم نسخة جديدة للمهرجان ذاته ليضم عدداً أكبر من المشاركات الدولية والعالمية المهتمة بالفنون التراثية الجبلية".
مشاركة خليجية
وعن مهرجان النهام قال" مهرجان النهام في الشرقية، هو المهرجان الثاني في سلسلة المهرجانات النوعية الوطنية، واستهدفنا منه الاحتفال بفن النهمة وهو يمثل التراث البحري المشترك بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى ذلك كانت مشاركة نخبة من الفرق الادائية الخليجية من البحرين، قطر، عمان، الكويت، والإمارات لهم كل الشكر لتلبيتهم هذه الدعوة للمشاركة معنا في هذا المهرجان الذي نأمل أن يستمر ويتطور وأن يكون مصدر إلهام للفنانين والمبدعين سوآء من بلادنا ومن الأشقاء من دول الخليج".
فعاليات وأركان
وكان مهرجان النهام قد حظي في حفل الافتتاح بحضور كبير من المواطنين والوافدين والمقيمين من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، ويضم المهرجان عددًا من الأركان منها ركن الفنطاس "منطقة القراءة"، وركن السردال" الممرات التاريخية"، و ركن السالية" القبة"، وركن الفريج " لمشاركة النهامين"، والجالبوت " السفينة " فضلاً عن أركان التصوير، والمعارض، والأسر المنتجة، ومن بين الفعاليات عروض مسرحية، فيلم النهمة، ومسابقات.

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