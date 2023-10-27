Saturday, 28 October 2023 08:12 GMT

زيمبابوى تمدد استخدام الدولار الأمريكى كعملة رسمية حتى عام 2030

10/27/2023 11:14:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) مدد الرئيس“إيمرسون منانجاجوا” استخدام الدولار الأمريكي في المعاملات داخل اقتصاد زيمبابوي لمدة خمس سنوات أخرى، وهي خطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن تغيير السياسة المحتمل في نظام العملات المتعددة.

ويأتي هذا التمديد، الذي نُشر في الجريدة الحكومية الجمعة، استجابة لنداءات المستثمرين، وفقًا لما ذكره“بيرسيسنس جوانيانيا”، عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بحسب“بلومبرج”.

وقالت شركة“إمارا Imara” لإدارة الأصول، إن دولرة الاقتصاد تتسارع، مما يجعل من الصعب على الحكومة إسقاط العملة الأمريكية، حيث أظهرت بيانات رسمية أن 80% من المعاملات الاقتصادية تتم حاليًا بالدولار الأمريكي، مقارنة بـ 75% في وقت سابق من هذا العام.

وكان من المقرر أن يتم حظر الدولار الأمريكي كعملة قانونية لصالح نظيره الزيمبابوي في نهاية عام 2025، وقد أدى ذلك إلى إحجام المقرضين عن تقديم القروض للأفراد والشركات وتقليص التمويل للاستثمارات طويلة الأجل.

أرقام

MENAFN27102023000202011048ID1107321297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث