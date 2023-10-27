زيمبابوى تمدد استخدام الدولار الأمريكى كعملة رسمية حتى عام 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News) مدد الرئيس“إيمرسون منانجاجوا” استخدام الدولار الأمريكي في المعاملات داخل اقتصاد زيمبابوي لمدة خمس سنوات أخرى، وهي خطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن تغيير السياسة المحتمل في نظام العملات المتعددة.
ويأتي هذا التمديد، الذي نُشر في الجريدة الحكومية الجمعة، استجابة لنداءات المستثمرين، وفقًا لما ذكره“بيرسيسنس جوانيانيا”، عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بحسب“بلومبرج”.
وقالت شركة“إمارا Imara” لإدارة الأصول، إن دولرة الاقتصاد تتسارع، مما يجعل من الصعب على الحكومة إسقاط العملة الأمريكية، حيث أظهرت بيانات رسمية أن 80% من المعاملات الاقتصادية تتم حاليًا بالدولار الأمريكي، مقارنة بـ 75% في وقت سابق من هذا العام.
وكان من المقرر أن يتم حظر الدولار الأمريكي كعملة قانونية لصالح نظيره الزيمبابوي في نهاية عام 2025، وقد أدى ذلك إلى إحجام المقرضين عن تقديم القروض للأفراد والشركات وتقليص التمويل للاستثمارات طويلة الأجل. أرقام
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