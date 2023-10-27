زيمبابوى تمدد استخدام الدولار الأمريكى كعملة رسمية حتى عام 2030

MENAFN - Al-Borsa News) مدد الرئيس“إيمرسون منانجاجوا” استخدام الدولار الأمريكي في المعاملات داخل اقتصاد زيمبابوي لمدة خمس سنوات أخرى، وهي خطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن تغيير السياسة المحتمل في نظام العملات المتعددة.

ويأتي هذا التمديد، الذي نُشر في الجريدة الحكومية الجمعة، استجابة لنداءات المستثمرين، وفقًا لما ذكره“بيرسيسنس جوانيانيا”، عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بحسب“بلومبرج”.

وقالت شركة“إمارا Imara” لإدارة الأصول، إن دولرة الاقتصاد تتسارع، مما يجعل من الصعب على الحكومة إسقاط العملة الأمريكية، حيث أظهرت بيانات رسمية أن 80% من المعاملات الاقتصادية تتم حاليًا بالدولار الأمريكي، مقارنة بـ 75% في وقت سابق من هذا العام.

وكان من المقرر أن يتم حظر الدولار الأمريكي كعملة قانونية لصالح نظيره الزيمبابوي في نهاية عام 2025، وقد أدى ذلك إلى إحجام المقرضين عن تقديم القروض للأفراد والشركات وتقليص التمويل للاستثمارات طويلة الأجل.