تقرير: بنك اليابان يبحث رفع توقعات التضخم إلى أكثر من 2%

MENAFN - Al-Borsa News) من المتوقع أن يرفع بنك اليابان توقعاته بشأن الزيادة في أسعار المستهلكين للعام المالي 2024 عندما يجتمع صناع السياسات الأسبوع المقبل، بحسب تقرير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة“نيكاي” اليابانية دون أن تستشهد بمصادر، سيناقش البنك المركزي أسعار المستهلكين للعام المالي 2024 خلال اجتماع السياسة النقدية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، والمتوقع زيادتها حاليًا بمعدل 1.9%، مع توقعات برفع النطاق إلى متوسط 2% في تقرير رؤيتهم للنشاط الاقتصادي.

وتوقع صناع السياسة في يوليو متوسط زيادة بنسبة 2.5% في مؤشر أسعار المستهلكين -باستثناء المواد الغذائية الطازجة- خلال السنة المالية الحالية والتي تنتهي في مارس 2024، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 1.9% للعام المالي 2024 وزيادة بنسبة 1.6% في العام المالي 2025.

وأظهرت بيانات الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين -عدا المواد الغذائية الطازجة- في 23 منطقة بطوكيو بنسبة 2.7% خلال شهر أكتوبر، وهي أول زيادة منذ أربعة أشهر، ليتجاوز توقعات بنك اليابان.