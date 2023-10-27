تقرير: بنك اليابان يبحث رفع توقعات التضخم إلى أكثر من 2%

(MENAFN
- Al-Borsa News) من المتوقع أن يرفع بنك اليابان توقعاته بشأن الزيادة في أسعار المستهلكين للعام المالي 2024 عندما يجتمع صناع السياسات الأسبوع المقبل، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة“نيكاي” اليابانية دون أن تستشهد بمصادر، سيناقش البنك المركزي أسعار المستهلكين للعام المالي 2024 خلال اجتماع السياسة النقدية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، والمتوقع زيادتها حاليًا بمعدل 1.9%، مع توقعات برفع النطاق إلى متوسط 2% في تقرير رؤيتهم للنشاط الاقتصادي.
وتوقع صناع السياسة في يوليو متوسط زيادة بنسبة 2.5% في مؤشر أسعار المستهلكين -باستثناء المواد الغذائية الطازجة- خلال السنة المالية الحالية والتي تنتهي في مارس 2024، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 1.9% للعام المالي 2024 وزيادة بنسبة 1.6% في العام المالي 2025.
وأظهرت بيانات الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين -عدا المواد الغذائية الطازجة- في 23 منطقة بطوكيو بنسبة 2.7% خلال شهر أكتوبر، وهي أول زيادة منذ أربعة أشهر، ليتجاوز توقعات بنك اليابان.
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