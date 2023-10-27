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الأرجنتين تطالب القضاء الأمريكى بوقف تنفيذ قرار تغريمها 16 مليار دولار

10/27/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طلبت الأرجنتين من قاض أمريكي عدم تنفيذ حكم ينص على تغريمها 16.1 مليار دولار، والناتج عن تأميم حكومة بوينس آيرس حصة الأغلبية في شركة النفط التي تسيطر عليها الدولة“واي بي إف- YPF” عام 2012.

وفي ملف قدمته مساء الخميس إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، قالت الحكومة الأرجنتينية إن تطبيق القرار الذي وصفته بـ”الساحق” أو مطالبتها بطرح سندات من شأنه أن“يشل دولة تعاني بالفعل من التضخم الشديد والجفاف”.

وأضاف الملف أن الغرامة التي تعادل نحو 20% من ميزانية البلاد، سيجعل من الصعب عليها تحقيق استقرار عملتها وخفض عبء ديونها البالغ 235 مليار دولار.

وأشارت أيضًا إلى أن تطبيق القرار سيسبب“صعوبات خطيرة” لسكانها الذين يزيد عددهم على 45 مليون نسمة، مما يزيد صعوبة توفير موارد الطاقة وخدمات الصحة والنقل والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات.

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