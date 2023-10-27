الأرجنتين تطالب القضاء الأمريكى بوقف تنفيذ قرار تغريمها 16 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) طلبت الأرجنتين من قاض أمريكي عدم تنفيذ حكم ينص على تغريمها 16.1 مليار دولار، والناتج عن تأميم حكومة بوينس آيرس حصة الأغلبية في شركة النفط التي تسيطر عليها الدولة“واي بي إف- YPF” عام 2012.
وفي ملف قدمته مساء الخميس إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، قالت الحكومة الأرجنتينية إن تطبيق القرار الذي وصفته بـ”الساحق” أو مطالبتها بطرح سندات من شأنه أن“يشل دولة تعاني بالفعل من التضخم الشديد والجفاف”.
وأضاف الملف أن الغرامة التي تعادل نحو 20% من ميزانية البلاد، سيجعل من الصعب عليها تحقيق استقرار عملتها وخفض عبء ديونها البالغ 235 مليار دولار.
وأشارت أيضًا إلى أن تطبيق القرار سيسبب“صعوبات خطيرة” لسكانها الذين يزيد عددهم على 45 مليون نسمة، مما يزيد صعوبة توفير موارد الطاقة وخدمات الصحة والنقل والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات. أرقام
MENAFN27102023000202011048ID1107321295
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.