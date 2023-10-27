النفط يرتفع بنحو 3% عند التسوية لكنه ينهى سلسلة مكاسبه الأسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لكنها أنهت سلسلة مكاسب امتدت لأسبوعين، مع تقييم تباطؤ مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر، في ظل إشارات على تعافي اقتصاد الصين، التي تعد محركًا رئيسيًا للطلب على الخام.

وقال“فاتح بيرول” مدير وكالة الطاقة الدولية، إن الصين غيرت نظام الطاقة العالمي، حيث كانت وراء الزيادة الكبيرة في الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري خلال العقد الماضي، ومن المقرر أن تكرر ذلك مع الاقتراب من ذروة الطلب على الوقود الأحفوري، بحسب“سي إن بي سي”.

وضمن تداعيات دعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أظهرت البيانات الرسمية، نمو أرباح الشركات الصناعية بنسبة 11.9% في سبتمبر على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 17.2% في أغسطس، لتقلص خسائرها منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصتين عند 504 منصات خلال الأسبوع الجاري، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.9% بما يعادل 2.55 دولار عند 90.48 دولار للبرميل، لكنها تراجعت خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.8%.

كما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.8% أو 2.33 دولار، ليسجل 85.54 دولار للبرميل، لكنه حقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%.