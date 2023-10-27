Saturday, 28 October 2023 08:12 GMT

النفط يرتفع بنحو 3% عند التسوية لكنه ينهى سلسلة مكاسبه الأسبوعية

10/27/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لكنها أنهت سلسلة مكاسب امتدت لأسبوعين، مع تقييم تباطؤ مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر، في ظل إشارات على تعافي اقتصاد الصين، التي تعد محركًا رئيسيًا للطلب على الخام.

وقال“فاتح بيرول” مدير وكالة الطاقة الدولية، إن الصين غيرت نظام الطاقة العالمي، حيث كانت وراء الزيادة الكبيرة في الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري خلال العقد الماضي، ومن المقرر أن تكرر ذلك مع الاقتراب من ذروة الطلب على الوقود الأحفوري، بحسب“سي إن بي سي”.

وضمن تداعيات دعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أظهرت البيانات الرسمية، نمو أرباح الشركات الصناعية بنسبة 11.9% في سبتمبر على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 17.2% في أغسطس، لتقلص خسائرها منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصتين عند 504 منصات خلال الأسبوع الجاري، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.9% بما يعادل 2.55 دولار عند 90.48 دولار للبرميل، لكنها تراجعت خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.8%.

كما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.8% أو 2.33 دولار، ليسجل 85.54 دولار للبرميل، لكنه حقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%.

أرقام

MENAFN27102023000202011048ID1107321294

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث