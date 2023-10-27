النفط يرتفع بنحو 3% عند التسوية لكنه ينهى سلسلة مكاسبه الأسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لكنها أنهت سلسلة مكاسب امتدت لأسبوعين، مع تقييم تباطؤ مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر، في ظل إشارات على تعافي اقتصاد الصين، التي تعد محركًا رئيسيًا للطلب على الخام.
وقال“فاتح بيرول” مدير وكالة الطاقة الدولية، إن الصين غيرت نظام الطاقة العالمي، حيث كانت وراء الزيادة الكبيرة في الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري خلال العقد الماضي، ومن المقرر أن تكرر ذلك مع الاقتراب من ذروة الطلب على الوقود الأحفوري، بحسب“سي إن بي سي”.
وضمن تداعيات دعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أظهرت البيانات الرسمية، نمو أرباح الشركات الصناعية بنسبة 11.9% في سبتمبر على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 17.2% في أغسطس، لتقلص خسائرها منذ بداية العام الجاري.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصتين عند 504 منصات خلال الأسبوع الجاري، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.9% بما يعادل 2.55 دولار عند 90.48 دولار للبرميل، لكنها تراجعت خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.8%.
كما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.8% أو 2.33 دولار، ليسجل 85.54 دولار للبرميل، لكنه حقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%. أرقام
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