Saturday, 28 October 2023 07:17 GMT

صفية الصايغ تستعد في إيطاليا وإسبانيا

10/27/2023 8:01:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تخوض صفية الصايغ بطلة المنتخب الوطني، وفريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، معسكراً أوروبياً في كل من إيطاليا وإسبانيا، بداية من شهر نوفمبر المقبل، استعداداً للفترة المقبلة، التي تتضمن العديد من المشاركات الخارجية.

وأكدت صفية الصايغ أنها بانتظار إعلان الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عن بطاقة تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما أنهت جميع السباقات المخصصة لجمع النقاط المؤهلة.

كانت صفية الصايغ تصدرت عربياً عقب ختام مشاركتها في طواف الصين منتصف أكتوبر الجاري، وذلك حسب تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات، كما حققت ميدالية برونزية تاريخية للإمارات لأول مرة في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاماً، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية، التي أقيمت في دوشنبه عاصمة طاجيكستان.

وقالت نجمة المنتخب: شاركت في العديد من السباقات، خلال الفترة الماضية في إطار جمع النقاط وأنهيتها جميعاً، طبقاً لشروط التأهل، لنيل بطاقة الاتحاد الدولي، وفي انتظار الإعلان الرسمي الشهر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN27102023000110011019ID1107321139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث