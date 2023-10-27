صفية الصايغ تستعد في إيطاليا وإسبانيا

تخوض صفية الصايغ بطلة المنتخب الوطني، وفريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، معسكراً أوروبياً في كل من إيطاليا وإسبانيا، بداية من شهر نوفمبر المقبل، استعداداً للفترة المقبلة، التي تتضمن العديد من المشاركات الخارجية.

وأكدت صفية الصايغ أنها بانتظار إعلان الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عن بطاقة تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما أنهت جميع السباقات المخصصة لجمع النقاط المؤهلة.

كانت صفية الصايغ تصدرت عربياً عقب ختام مشاركتها في طواف الصين منتصف أكتوبر الجاري، وذلك حسب تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات، كما حققت ميدالية برونزية تاريخية للإمارات لأول مرة في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاماً، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية، التي أقيمت في دوشنبه عاصمة طاجيكستان.

وقالت نجمة المنتخب: شاركت في العديد من السباقات، خلال الفترة الماضية في إطار جمع النقاط وأنهيتها جميعاً، طبقاً لشروط التأهل، لنيل بطاقة الاتحاد الدولي، وفي انتظار الإعلان الرسمي الشهر المقبل.



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