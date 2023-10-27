بيان توضيحي من العراق حول الامتناع عن التصويت بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب في غزة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف بعد منتصف ليل الجمعة/السبت بأن العراق أكد موقفه المبدئي عبر رعايته وانضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أُقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.

وقال في بيان إن" العراق سجل تحفظه على بعض الكلمات الواردة في القرار، التي تتعارض والتشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة" بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس في غزة.

وطالب القرار بتوفير الإمدادات والخدمات "المستمرة والكافية ودون عوائق" للمدنيين المحاصرين داخل القطاع، حيث تشير التقارير الإخبارية إلى أن إسرائيل قامت بتوسيع العمليات البرية وحملة القصف المكثفة.

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