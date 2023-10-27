NBC: الناس يحملون موتاهم وجرحاهم بما تيسر بغزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت” إن بي سي نيوز” إن العديد من أعضاء
طاقم الشبكة في
قطاع غزة، أرسلوا، الليلة رسائل إلى زملائهم
في لندن على الرغم من انهيار شبكة الإنترنت والقصف المكثف بشأن الظروف البائسة في القطاع المحاصر جراء الغارات الإسرائيلية.
وقال أحد أعضاء الطاقم من غزة :“لقد تمكنت من الاتصال لمدة دقيقة بصعوبة كبيرة وأردت أن أخبركم أنه تم قطع الإنترنت والكهرباء وكل شيء”.
وكتب
“الوضع الذي نعيشه صعب، صعب للغاية وخطير للغاية”.“نحن نتعرض لقصف مكثف من المدفعية والجو.”
وأضاف:“كل شارع متأثر”.“يحمل الناس موتاهم وجرحاهم بأبسط الطرق... على عربات النقل والتوك توك.”
وقال:“الأمر خطير للغاية في كل مكان، إنهم يقصفوننا من السماء ومن الأرض”.“قبل دقائق قليلة قصفت الطائرات الحربية مواقع قريبة منا”.
MENAFN27102023000151011027ID1107321126
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.