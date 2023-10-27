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NBC: الناس يحملون موتاهم وجرحاهم بما تيسر بغزة

10/27/2023 7:31:18 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت” إن بي سي نيوز” إن العديد من أعضاء
طاقم الشبكة في
قطاع غزة، أرسلوا، الليلة رسائل إلى زملائهم
في لندن على الرغم من انهيار شبكة الإنترنت والقصف المكثف بشأن الظروف البائسة في القطاع المحاصر جراء الغارات الإسرائيلية.

وقال أحد أعضاء الطاقم من غزة :“لقد تمكنت من الاتصال لمدة دقيقة بصعوبة كبيرة وأردت أن أخبركم أنه تم قطع الإنترنت والكهرباء وكل شيء”.

وكتب
“الوضع الذي نعيشه صعب، صعب للغاية وخطير للغاية”.“نحن نتعرض لقصف مكثف من المدفعية والجو.”

وأضاف:“كل شارع متأثر”.“يحمل الناس موتاهم وجرحاهم بأبسط الطرق... على عربات النقل والتوك توك.”

وقال:“الأمر خطير للغاية في كل مكان، إنهم يقصفوننا من السماء ومن الأرض”.“قبل دقائق قليلة قصفت الطائرات الحربية مواقع قريبة منا”.

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