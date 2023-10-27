5.95 ملايين مسافر عبر مطار أبوظبي في الربع الثالث بنمو 29.3%



أعلن مطار أبوظبي الدولي الجمعة عن نتائج تقرير حركة المسافرين في الربع الثالث من العام 2023.

وأظهر التقرير معدلات جيدة بلغت 5 ملايين و951 ألفا و25 مسافراً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 29.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجل مطار أبوظبي الدولي 37,903 حركة هبوط أو إقلاع خلال الربع الثالث من العام 2023، وهي زيادة بنسبة 21.8% مقارنة بمعدل 31,123 رحلة خلال الربع الثالث من العام 2022.

وشهدت إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً على صعيد الوجهات الدولية عبر تسيير 24 شركة طيران رحلاتها إلى 119 وجهة حول العالم عبر مطار أبوظبي الدولي.

وتضمنت الوجهات التي شهدت إقبالاً متزايداً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الثالث من العام 2023 لندن (238,196 مسافراً) ومومباي (228,189 مسافراً) وكوتشي (191,883 مسافراً) والقاهرة (172,570 مسافراً) والدوحة (168,417 مسافراً).

وخلال الفترة نفسها، قامت "مطارات أبوظبي" بمناولة 143,979 طناً من الشحن الجوي عبر مطار أبوظبي الدولي.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: " يسرّنا أن نعلن عن معدلات سفر ما زالت تعكس نمواً مضاعفاً على صعيد أعداد المسافرين وحركات الهبوط والإقلاع على حدّ سواء. وإننا نواصل جذب المزيد من أبرز شركات الطيران العالمية إلى أبوظبي، حيث إنّه من المقرّر أن تبدأ الخطوط الجوية الفرنسية وطيران "صن إكسبريس" بتسيير رحلاتهما عبر مطار أبوظبي الدولي خلال موسم الشتاء وفقاً لجداول الاتحاد الدولي للنقل الجوي " .

وأضاف " سعداء بإعلان الخطوط الجوية البريطانية مؤخراً عن معاودتها تسيير رحلاتها إلى أبوظبي اعتباراً من أبريل 2024. ونحن على ثقة بأنّ مبنى المسافرين "A" الجديد سيسهم في نمو شركات الطيران وحركة المسافرين، لما يمتاز به من إمكانات جديدة ومرافق حديثة بمعايير عالمية".