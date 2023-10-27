«الاقتصاد» تستدعي 39 ألف سيارة للصيانة والإصلاح الاحترازي

استدعت وزارة الاقتصاد، عبر وكالات السيارات العاملة بالإمارات قرابة 39 ألف مركبة من السوق المحلي، إلى جانب 58 دراجة نارية، ضمن 38 حملة استدعاءات، تمت خلال الأشهر الثمانية الأولى، منذ بداية العام الجاري، وذلك لعمليات إصلاح قائمة أو احترازية، واكبت أنشطة الرقابة المحلية وحملات الاستدعاءات، التي أطلقتها الشركات المنتجة، ضمن أنشطة المتابعة الدورية لمعايير معايير السلامة والأمان في المركبات.

ووفق لائحة الاستدعاءات المسجلة تم استدعاء أكثر من 40 طرازاً من علامات تجارية عدة على مدار الفترة ما بين يناير وأغسطس الماضيين، تمت من خلالها معالجة العيوب المشمولة بالاستدعاء مع تقديم كل عمليات الصيانة والإصلاح المجانية بشكل مجاني.

وأوضحت بيانات الحملات تنوعاً في طرز السيارات المستدعاة، حيث تصدرتها طرز المركبات الفارهة وذات الدفع الرباعي إلى جانب تضمنها أيضاً استدعاءات لطرز من السيارات الكهربائية وأيضاً بعض الحافلات والشاحنات والدراجات الرياضية مع تنوع جهات المنشأ بين أمريكا وألمانيا وبريطانيا والمكسيك واليابان والهند والصين، فيما شمل المدى الزمني للحملات المطبقة، خلال العام الجاري الموديلات الحديثة المبكرة المباعة لعام 2024، وصولاً إلى مركبات تعود لعام 1996.